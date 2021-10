Stanisław Szatanek na proteście przed sądem. Mówił o... zarzutach dla władz Ostrołęki [WIDEO]

REKLAMA

Wiceprzewodniczący Szatanek zwrócił również uwagę na kwestię budowy elektrowni Ostrołęka C. - Mamy w Ostrołęce taką sytuację, że budowana była elektrownia, następnie była burzona. Koszt tej całej operacji to 1,5 mld zł. Jakoś prokuratura nie zajęła się tą sprawą. Gołym okiem widać tutaj relatywizm moralny - stwierdził.

- W sytuacji, w której mamy upolitycznioną prokuraturę, która działa na zlecenie i tak naprawdę może każdemu postawić zarzut... Mogę przytoczyć przykład z miasta Ostrołęki. W ostatnim czasie usłyszeliśmy, że pan prezydent i pani wiceprezydent, dwóch dyrektorów szkół otrzymali zarzuty tylko dlatego, że w wyniku rezygnacji państwa dyrektorów z funkcji dyrektora, zażądali wypłacenia dodatku funkcyjnego. Ja stawiam publicznie pytanie, państwo osądźcie. Jeżeli ktoś nie pełni funkcji dyrektora, to ten dodatek funkcyjny się należy, czy też nie? Nawet dziecko wie, że jeżeli czegoś się nie wykonało, to zapłata się nie należy - mówił, dodając:

~Wymowne , 13:37 18-10-2021 , 89% W trakcie przemówienia Stanisława Szatanka, stojący obok sędziowie weszli do budynku sądu, nie czekając na zakończenie. odpowiedz • oceń :

~LGBT+SLD , 13:54 18-10-2021 , 64% @~Wymowne A czemu weszli i nie zaczekali do końca ? Co towarzysza się wstydzą ? Nie ładnie. Oj nie ładnie.

Wyciągniemy konsekwencje. odpowiedz • oceń :

~Urzednik , 13:41 18-10-2021 , 72% Ty bronisz Prezydenta a on skrzywdził tyle ludzi niewinnych, uczciwie pracujących, a tylko dlatego ze pracowali za poprzedniego Prezydenta, ile wylanych łez przez tych ludzi, czy to było uczciwe, i mowisz człowieku o sprawiedliwości. odpowiedz • oceń :

~Wyborca , 13:57 18-10-2021 , 43% @~Urzednik Najwiecej ludzi skrzywdził to burmistrz Myszynca Glinka przydupas Czartoryskiego odpowiedz • oceń :

~Maestro , 13:43 18-10-2021 , 85% hahahaha sędziowie pokazali co myślą o wypowiedzi Radnego Szatanka. odpowiedz • oceń :

~Mieszkaniec , 13:44 18-10-2021 , 20% To jest autorytet dla młodych,kogo wybraluśmy na radnych oto przykład,wsżędzie polityka,na posła niech startuje tam można nawijać makaron. odpowiedz • oceń :

~Tom , 13:58 18-10-2021 , 84% Śtasiek, skąd Ty wiesz co to jest „ralatywizm moralny”? odpowiedz • oceń :

~Zuzia , 15:37 18-10-2021 , 75% @~Tom To prawda, przygotował się i gdzieś wyczytal te dwa slowa odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 14:13 18-10-2021 , 70% Dzień dobry!



Najmilsi!



Dochodzę do wniosku, iż pana Stanisława zesłała nam Opatrzność, aby czynił pokój i dobro w Ostrołęce! To prawdziwy maż stanu, ideowy aktywista, człowiek niezłomny, kość z kości, krew z krwi naszej, a równocześnie zgryzota i utrapienie PiSowców...



Pozdrawiam...

odpowiedz • oceń :

~Kita , 14:32 18-10-2021 , 100% Jakby tu ocenić Staśka? Stasiek to hohohooooo odpowiedz • oceń :

~Ania-Dziewczyna jak Łania , 14:40 18-10-2021 , 86% @~Kita Dzień dobry!



Drogi Kito! Widzę, że pan Stanisław to twój kolega. Możesz więc pozwolić sobie na małą wstrzemięźliwość w ocenie kolegi. Ja, obiektywnie naPiSzę, że pan Stanisław, to hohohooooo... achachachach... ochochoch...



Pozdrawiam...



odpowiedz • oceń :

~PerPan , 14:40 18-10-2021 , 100% Bardzo dziękuję sędziom za to, że są niezawiśli i wyszli podczas politycznego wystąpienia. odpowiedz • oceń :

~normalny , 14:41 18-10-2021 , 100% Przeczytał koleś frazę sady moralne i wydedukował ze osady moga być moralne badz nie relatywnie oto człowieku bez wiedzy relatywizm moralny nie dotyczy osadu jako czynności

Proponuję do nauki a potem dyskutuj bez wiedzy pełna kompromitacja

Najlepiej ,ów ze ktoś tępy ci to powiedział inteligencja namalowana na gębie wymownie

Utrapieniem to jest i obelga dla ludzi ,którzy rozumija co mówia

Ja nie tańczyłem w balecie i nie wypowiadam się na ten temat odpowiedz • oceń :

~666 , 15:56 18-10-2021 , 100% Stasiek jak co powie to zawsze siara taka, że nie ma wuja we wsi odpowiedz • oceń :

~normalny , 16:04 18-10-2021 , 80% Teraz poważnie pytam kto takich ludzi dopuszcza do głosu No i to nazwisko mały kuzynek diabła Nawet nie wiadomo jak to na Polski tłumaczyć taki mały szatanek

wymowa też jakby nie z tej ziemi

Wiecie dlaczego cenię głupawość w ludziach - ot gdyby nie kontrast głupich nie mozna by ocenić madrości bo jak --- relatywnie odpowiedz • oceń :

~Tomasz , 16:28 18-10-2021 , 100% BRAWO SĘDZIOWIE. Rada na przyszłosc: poproście polityków i wszelkiego rodzaju aktywistów by stanęli gdzies w poblizu ale nie obok was. Przyjdzie taki gość i polityką rozwala wam protest. Nie pozwolcie na to odpowiedz • oceń :

~Ooooo , 16:36 18-10-2021 , 100% Ale wstyd dla mowcy jak 90 procent opuszcza przemowienie odpowiedz • oceń :

~Kasta Waldemar , 17:02 18-10-2021 , 100% Rozumiem, że Pan Stanisław broni politycznych kamratów. To taki pitbull Prezydenta Kulika. Najwierniejszy towarzysz. Sądy powinny zostać apolityczne. odpowiedz • oceń :

~Prawda , 17:10 18-10-2021 , - Stasiu posłuchałaj tego co powiedziałeś …Nic z tego nie zrozumiesz bo tylko zgrywasz kompetentnego i Najlepiej w twoich wypowiedziach wychodzi jak nic nie mówisz odpowiedz • oceń :

