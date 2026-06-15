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Ostrołęka,

Taneczne Wyzwanie K-pop przy OCK w nowym terminie. Sprawdź kiedy!

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zdjecie 864
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zdjecie 864
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Zapowiadane wcześniej wydarzenie taneczne przed Ostrołęckim Centrum Kultury zyskało nową datę. Z powodu złych warunków pogodowych organizatorzy musieli zmienić pierwotne plany i przełożyć wydarzenie na inny termin. Impreza została przesunięta na sobotę 20 czerwca i rozpocznie się o godzinie 10:30.

Wydarzenie odbędzie się na parkingu przy Ostrołęckim Centrum Kultury pod hasłem „Taneczne Wyzwanie K-pop”. W programie zaplanowano pokazy czterech grup Zespołu Tańca Współczesnego De-eM oraz specjalny flash mob, w którym wezmą udział wszystkie tancerki.

Dużą atrakcją dla mieszkańców ma być także pierwszy w Ostrołęce K-pop Random Dance Challenge. Jest to otwarta zabawa polegająca na wspólnym tańczeniu fragmentów choreografii do losowo puszczanych, popularnych piosenek koreańskich. Udział w wydarzeniu organizowanym przez OCK jest darmowy.

Więcej o: K-pop Random Dance Challenge, Taneczne Wyzwanie K-pop, Zespół Tańca Współczesnego De-eM, flash mob, Ostrołęckie Centrum Kultury

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