Tragiczna śmierć 18-latka. Prokuratura zakończyła śledztwo. Możliwa wyższa kara

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Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem skierowała do sądu akt oskarżenia związany z bójką pod dyskoteką we wsi Wnory-Wiechy w województwie podlaskim. Obaj oskarżeni odpowiedzą za udział w bójce, przy czym jeden z nich również za spowodowanie obrażeń, wskutek których zmarł 18-letni chłopak.

Do bójki doszło w nocy z 26 na 27 grudnia ubiegłego roku. Jak podawały wówczas policja i prokuratura, wzięli w niej udział młodzi mężczyźni z powiatu wysokomazowieckiego w województwie podlaskim oraz powiatu ostrołęckiego w województwie mazowieckim.

Główny oskarżony odpowie nie tylko za udział w bójce, ale przede wszystkim za spowodowanie obrażeń skutkujących śmiercią. Po upadku na betonowe podłoże 18-latek z gminy Goworowo doznał poważnych wewnętrznych obrażeń głowy - wytworzyły się m.in. obustronne krwiaki podtwardówkowe - wskutek których zmarł.

Drugi z oskarżonych odpowie za udział w bójce. Obaj mężczyźni mają po 21 lat.

W związku z tą bójką przed sądem rodzinnym i dla nieletnich odpowie jeszcze jedna osoba, która według ustaleń śledztwa, w trakcie zdarzenia uderzyła w twarz drugiego z oskarżonych. Pozostałe osoby będą występować w sprawie w charakterze świadków.

Czyn o charakterze chuligańskim. To oznacza możliwą wyższą karę

Nie wiadomo dokładnie, o co poszło uczestnikom bójki. U obu oskarżonych prokuratura przyjęła w zarzutach również działanie publicznie i bez powodu oraz okazywanie przez to rażącego lekceważenia porządku prawnego. Oznacza to, że odpowiedzą oni za czyn o charakterze chuligańskim, co ma również wpływ na wymiar kary.

Skazując za czyn o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

W przypadku głównego oskarżonego, istnieje zagrożenie nawet dożywotnim pozbawienia wolności.

Główny oskarżony od momentu zatrzymania pozostaje aresztowany. Choć przyznał się do popełnienia czynu, starał się umniejszyć swoją rolę. Do winy przyznał się również drugi z oskarżonych.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Łomży. To właśnie ten sąd rozstrzygnie ostatecznie o odpowiedzialności oskarżonych.