Tragiczna sobota na Kurpiach. Trudna walka strażaków z ogromnym pożarem! [ZDJĘCIA]

Wielkie kłęby dymu i walka z czasem w miejscowości Bandysie. W sobotnie popołudnie, 11 kwietnia, wybuchł tam potężny pożar, który postawił na nogi kilka jednostek straży pożarnej.

Zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło do służb ratunkowych tuż po godzinie 17:00. Na miejsce natychmiast skierowano znaczne siły i środki z okolicznych jednostek straży pożarnej. Już z oddali widoczne były kłęby gęstego, czarnego dymu oraz wysokie płomienie, które błyskawicznie trawiły drewnianą konstrukcję stodoły.

Do walki z żywiołem przystąpiło kilka jednostek, zarówno z Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy pracowali w trudnych warunkach, starając się opanować szalejący ogień i nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia na sąsiednie zabudowania.

Mimo ogromnego zaangażowania ratowników oraz wykorzystania specjalistycznego sprzętu, los budynku był przesądzony. Ogień rozprzestrzeniał się zbyt szybko, a wysoka temperatura uniemożliwiła uratowanie mienia znajdującego się wewnątrz.

Po kilku godzinach intensywnej walki pożar udało się ugasić, jednak stodoła spłonęła doszczętnie. Z budynku pozostały jedynie zgliszcza. Na ten moment nie są znane dokładne przyczyny wybuchu ognia. Ich ustaleniem zajmą się biegli z zakresu pożarnictwa oraz policja.