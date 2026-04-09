Łąka w ogniu! Sprawna akcja strażaków w środku nocy [ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

Szybka reakcja druhów z OSP Kunin oraz OSP Ponikiew Mała zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia podczas nocnego pożaru nieużytków. Strażacy apelują o rozwagę – wiosenne wypalanie traw to nie tylko zagrożenie dla przyrody, ale i surowe konsekwencje prawne.

Do zdarzenia doszło w środę, 8 kwietnia. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze na jednej z łąk w miejscowości Ponikiew Mała (gmina Goworowo) po godzinie 21:00. Na miejsce zadysponowano dwie jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że ogniem objęta jest część łąki, a płomienie, podsycane wiatrem, mogą zagrażać okolicznym terenom. Dzięki profesjonalizmowi i sprawnemu przeprowadzeniu akcji, strażakom udało się bardzo szybko opanować sytuację. Pożar został ugaszony, zanim zdążył wyrządzić większe straty materialne lub zagrozić zabudowaniom.

Sezon na pożary traw – strażacy ostrzegają

Incydent w gminie Goworowo to kolejny przykład problemu, który nasila się w okresie wiosennym. Mimo licznych kampanii informacyjnych oraz tragicznych skutków, jakie niesie ze sobą ogień, strażacy w całym regionie wciąż wyjeżdżają do płonących nieużytków.

Warto pamiętać, że wypalanie traw jest w Polsce surowo zabronione. Za wzniecanie pożarów grożą wysokie kary finansowe nakładane przez policję oraz straż pożarną, a w skrajnych przypadkach, gdy ogień zagrozi życiu lub mieniu wielu osób, sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej i trafić do więzienia. Dodatkowo, rolnicy przyłapani na tym procederze muszą liczyć się z utratą dopłat bezpośrednich z ARiMR.

Służby ratunkowe przypominają: sucha roślinność pali się błyskawicznie i jest nieprzewidywalna. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, której nie da się cofnąć.