Uczniowie poznali kulisy pracy dziennikarskiej. "Warsztaty Odważnej Młodzieży"

Uczniowie klasy o profilu logistycznym z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce wzięli udział w "Warsztatach Odważnej Młodzieży". Zajęcia zorganizowane przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pozwoliły młodzieży zajrzeć za kulisy współczesnego dziennikarstwa.

Wydarzenie odbyło się 28 listopada i było skierowane do uczniów ostrołęckich szkół. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat sztuki dziennikarskiej oraz kształtowanie umiejętności świadomego odbioru mediów.

Uczestnicy mieli wyjątkową okazję poznać od środka pracę wozu transmisyjnego i reżyserki. Podczas warsztatów dowiedzieli się, jak działa greenscreen oraz na czym polega komputerowe wklejanie obrazu - technologie powszechnie wykorzystywane w produkcji materiałów telewizyjnych.

Zajęcia prowadzili ludzie z AKSiM - redaktorzy, dziennikarze, montażyści i operatorzy, którzy na co dzień tworzą materiały medialne. Program warsztatów obejmował wiele praktycznych aspektów pracy dziennikarskiej. Omówiono między innymi wpływ kadru filmowego, perspektywy, oświetlenia i dźwięku na odbiór przekazu medialnego. Młodzież poznała także kluczowe różnice między informacją a opinią oraz między manipulacją a perswazją - umiejętności niezbędne w erze fake newsów i dezinformacji.

Szczególną uwagę poświęcono roli dźwięku w budowaniu emocji i jego oddziaływaniu na ludzki mózg. To właśnie warstwa audio często decyduje o tym, jak odbieramy dany przekaz medialny.