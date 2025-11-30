eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Uczniowie poznali kulisy pracy dziennikarskiej. "Warsztaty Odważnej Młodzieży"

REKLAMA
zdjecie 5093
fot. ZSZ 1 Ostrołękafot. ZSZ 1 Ostrołęka
REKLAMA
Posłuchaj

Uczniowie klasy o profilu logistycznym z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce wzięli udział w "Warsztatach Odważnej Młodzieży". Zajęcia zorganizowane przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pozwoliły młodzieży zajrzeć za kulisy współczesnego dziennikarstwa.

Wydarzenie odbyło się 28 listopada i było skierowane do uczniów ostrołęckich szkół. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat sztuki dziennikarskiej oraz kształtowanie umiejętności świadomego odbioru mediów.

Uczestnicy mieli wyjątkową okazję poznać od środka pracę wozu transmisyjnego i reżyserki. Podczas warsztatów dowiedzieli się, jak działa greenscreen oraz na czym polega komputerowe wklejanie obrazu - technologie powszechnie wykorzystywane w produkcji materiałów telewizyjnych.

Zajęcia prowadzili ludzie z AKSiM - redaktorzy, dziennikarze, montażyści i operatorzy, którzy na co dzień tworzą materiały medialne. Program warsztatów obejmował wiele praktycznych aspektów pracy dziennikarskiej. Omówiono między innymi wpływ kadru filmowego, perspektywy, oświetlenia i dźwięku na odbiór przekazu medialnego. Młodzież poznała także kluczowe różnice między informacją a opinią oraz między manipulacją a perswazją - umiejętności niezbędne w erze fake newsów i dezinformacji.

Szczególną uwagę poświęcono roli dźwięku w budowaniu emocji i jego oddziaływaniu na ludzki mózg. To właśnie warstwa audio często decyduje o tym, jak odbieramy dany przekaz medialny.

Więcej o: warsztaty dziennikarskie, sztuka dziennikarska, greenscreen, fake news, rola dźwięku

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8  9 dk10  11  12  13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
Dzisiaj:
Kino JANTAR
18:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
20:00 SIEDMIU SAMURAJÓW - DKF
zgłoś wydarzenie
×