W powiecie makowskim inwestują w poprawę jakości powietrza

Kwotę blisko 633 tysięcy złotych samorząd Mazowsza dofinansuje powiat makowski na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza. To kolejny wydatny zastrzyk gotówki dla tego samorządu pochodzący z budżetu Mazowsza. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie inwestycji w 10 gminach powiatu makowskiego.



– Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wpłynęło blisko 400 wniosków na prawie 32 mln zł. To świadczy nie tylko o tym jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie, ale przede wszystkim o tym, że dostrzegamy potrzebę zmian w naszym otoczeniu – mówi marszałek Adam Struzik.



W tym roku, na wsparcie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza, samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł. Prawie 633 tys. zł otrzyma 10 gmin z powiatu makowskiego. Dzięki dofinansowaniu wykonają one inwentaryzacje źródeł ciepła.



– Dbanie o środowisko i stosowanie proekologicznych rozwiązań jest bardzo ważne. Podstawą do podjęcia konkretnych działań w tym kierunku jest wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin. Dlatego tak wiele projektów właśnie tego dotyczy i te zadania gminy uznały za priorytetowe – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.



W sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę ok. 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.



Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizację terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem, które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań to 200 tys. zł.