WSAP i ostrołęcka policja – współpraca już nie tylko sąsiedzka [ZDJĘCIA]

Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Ostrołęce i Komendę Miejską Policji w Ostrołęce łączy nie tylko sąsiedztwo. Obie instytucje nawiązały dziś współpracę, której efektem będą wymierne korzyści dla obu stron, a w dalszej perspektywie skorzystają na tym także mieszkańcy całego regionu.



Jedyna obecnie uczelnia wyższa w Ostrołęce z tak długą historią funkcjonowania w lokalnej społeczności zawarła dziś kolejne porozumienie. Do szerszej współpracy zaproszono Komendę Miejską Policji w Ostrołęce. Dokumenty precyzyjnie określające ramy współpracy pomiędzy obiema instytucjami podpisali dziś: rektor WSAP – dr Michał Fajst i komendant miejski policji w Ostrołęce – podinsp. Krzysztof Szymański.



Znalezienie płaszczyzny porozumienia między WSAP a policją nie było trudne. Uczelnia wykształciła wielu funkcjonariuszy, wśród których znajdują się również policjanci i policjantki pełniący obecnie służbę także w Ostrołęce. W ofercie edukacyjnej WSAP znajduje się m.in. kierunek służba porządku publicznego, który dodatkowo od nowego roku akademickiego poszerzony został o kryminologię, co daje możliwości jeszcze szerszej współpracy z wymiernymi korzyściami dla obu stron.



- Przyjaciół trzeba szukać blisko – mówił podczas dzisiejszego spotkania dr Fajst, nawiązując do bardzo bliskich relacji sąsiedzkich uczelni i ostrołęckiej komendy. Obie instytucje znajdują się naprzeciw siebie. - Umowa, którą dziś podpisujemy ma na celu sformalizowanie współpracy Wyższej Szkoły Administracji Publicznej z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce poprzez ofertę z naszej strony studiów licencjackich bądź studiów podyplomowych dla policjanta wskazanego przez pana komendanta oraz przez możliwość zorganizowania praktyk dla studentów w komendzie a także poprzez zorganizowanie pewnej formy konsultacji mających na celu dopasowanie programów nauczania na kierunku służby porządku publicznego i kryminologia do praktycznych potrzeb – dodał dr. Fajst.



Na wzajemnej współpracy obu instytucji w dalszej perspektywie czasu skorzystają również mieszkańcy Ostrołęki i okolic. Wskazany przez szefa ostrołęckiej policji funkcjonariusz będzie mógł podnieść swoje kwalifikacje zdobywając wykształcenie na jednym z kierunków oferowanych przez uczelnię, z kolei studenci WSAP kształcący się w kierunku np. służb porządku publicznego czy kryminologii będą mogli odbyć praktykę studencką w ostrołęckiej komendzie korzystając z doświadczenia zawodowego policjantów i specyfiki służby na rzecz lokalnej społeczności, co bez wątpienia wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i znacząco poprawi jakość służby pełnionej przez właściwie do tego celu wykwalifikowaną kadrę policjantek i policjantów.



- Uczelnia w Ostrołęce i kierunek, który powstał, kryminologia, stanowią pewną konkurencję dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, bo tam też jest to organizowane, ale to 80 kilometrów dalej. Z tego kierunku będą korzystać nie tylko policjanci ale i być może pracownik cywilny – powiedział chwilę przed podpisaniem porozumienia szef ostrołęckiej policji.



Podobne porozumienia zawarte także zostały z samorządem miasta i powiatu.