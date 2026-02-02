eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Wyjątkowe pożegnanie w III LO w Ostrołęce. "Z całego serca dziękujemy"

REKLAMA
zdjecie 6589
REKLAMA
zdjecie 6589
Posłuchaj

Z całego serca dziękujemy Pani Annie i Pani Krystynie za wszystkie lata pracy na rzecz naszej szkoły. Za profesjonalizm, cierpliwość, życzliwość i ogromne zaangażowanie, które każdego dnia było wsparciem dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły - pożegnało swoje wieloletnie pracownice III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce.

Dzięki Paniom szkolna rzeczywistość zawsze była uporządkowana, a każda sprawa - nawet ta najtrudniejsza - znajdowała dobre rozwiązanie. "Zostawiacie po sobie nie tylko doskonałą organizację, ale też mnóstwo ciepłych wspomnień i wdzięczność całej społeczności szkolnej" - napisano w poście na stronie III LO w Ostrołęce.

To piękne słowa, które oddają znaczenie pracy Pani Anny i Pani Krystyny dla szkoły. Przez wiele lat były one fundamentem sprawnego funkcjonowania placówki, osobami, do których zawsze można było się zwrócić z każdym problemem, z każdą sprawą wymagającą rozwiązania.

W podziękowaniu dyrekcja podkreśliła profesjonalizm, cierpliwość, życzliwość i ogromne zaangażowanie obu Pań. "Życzymy, aby nadchodzący czas był pełen spokoju, radości, zdrowia i realizacji planów, na które wcześniej brakowało chwili. Dziękujemy za wszystko!" - podsumowano.

Więcej o: III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9  10  11 dk12  13 dk14 dk15
dk16  17  18  19  20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×