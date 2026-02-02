Wyjątkowe pożegnanie w III LO w Ostrołęce. "Z całego serca dziękujemy"

REKLAMA

Z całego serca dziękujemy Pani Annie i Pani Krystynie za wszystkie lata pracy na rzecz naszej szkoły. Za profesjonalizm, cierpliwość, życzliwość i ogromne zaangażowanie, które każdego dnia było wsparciem dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły - pożegnało swoje wieloletnie pracownice III Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce.

Dzięki Paniom szkolna rzeczywistość zawsze była uporządkowana, a każda sprawa - nawet ta najtrudniejsza - znajdowała dobre rozwiązanie. "Zostawiacie po sobie nie tylko doskonałą organizację, ale też mnóstwo ciepłych wspomnień i wdzięczność całej społeczności szkolnej" - napisano w poście na stronie III LO w Ostrołęce.

To piękne słowa, które oddają znaczenie pracy Pani Anny i Pani Krystyny dla szkoły. Przez wiele lat były one fundamentem sprawnego funkcjonowania placówki, osobami, do których zawsze można było się zwrócić z każdym problemem, z każdą sprawą wymagającą rozwiązania.

W podziękowaniu dyrekcja podkreśliła profesjonalizm, cierpliwość, życzliwość i ogromne zaangażowanie obu Pań. "Życzymy, aby nadchodzący czas był pełen spokoju, radości, zdrowia i realizacji planów, na które wcześniej brakowało chwili. Dziękujemy za wszystko!" - podsumowano.