eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Złodzieju, oddaj gęsi!

REKLAMA
zdjecie 4226
zdjecie 4226
REKLAMA
zdjecie 4226
zdjecie 4226
Posłuchaj

Mieszkańcy wsi Żebry-Wierzchlas przeżywają prawdziwy smutek. Z terenu świetlicy wiejskiej zniknęły dwie drewniane rzeźby gęsi – dzieło miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Zostały tylko łapy i jajo. 

W małych wiejskich społecznościach każda zagadka szybko staje się tematem numer jeden. Tak też stało się we wsi Żebry-Wierzchlas, gdzie miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich musi mierzyć się z kradzieżą, jakiej nikt się nie spodziewał.

Balbina i jej mąż – coś więcej niż ozdoby

Skradzione drewniane gęsi to nie były zwykłe ogrodowe dekoracje kupione w markecie. Balbina i jej małżonek – bo tak nazywały je gospodyni – to ręcznie wykonane dzieła sztuki ludowej, w które członkinie KGW włożyły "serce i pasję".

Jak czytamy w dramatycznym komunikacie koła:

"Nie były to zwykłe ozdoby. Balbina i jej mąż byli symbolem naszej wspólnoty – witając każdego, kto przechodził obok świetlicy, przypominali o gościnności, pracy rąk i ciepłym humorze".

Te drewniane ptaki stały się prawdziwą wizytówką miejscowości. A teraz zniknęły.

Kradzież w biały dzień

Okoliczności zniknięcia tych figur budzą jeszcze większe zdziwienie. Jak relacjonują gospodyni: "Zniknęli w biały dzień. Cicho. Bez śladu". Na miejscu pozostały jedynie fragmenty – jajo i dwie łapy, jakby sprawca w pośpiechu nie zdążył zabrać wszystkiego.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich nie zamierzają pozostać bierne. W swoim komunikacie ujawniają, że "świetlica i jej otoczenie jest monitorowane, więc to kwestia czasu kiedy znajdziemy winowajcę".

Jednocześnie apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu skradzionej własności. Ton komunikatu zdradza mieszankę żalu, determinacji i... nadziei na szczęśliwe zakończenie.

Podejście miejscowych dam zasługuje na uznanie. Jak podkreślają: "Nie chcemy robić afery. Chcemy tylko odzyskać naszą własność".

Koło Gospodyń Wiejskich prosi wszystkich o udostępnienie informacji o skradzionych gęsiach i ewentualne wskazówki dotyczące ich miejsca pobytu. Każda pomoc w odnalezieniu Balbiny i jej męża będzie mile widziana!

Więcej o: kradzież rzeźb, wiejska społeczność, symbole wspólnoty, Koło Gospodyń Wiejskich, poszukiwanie skradzionych gęsi

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~Benek, 11:10 28-09-2025,   -
Trzeba detektywa RÓTKOWSKIEGO wynająć  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Małolat, 12:11 28-09-2025,   -
Boję się złodziejów gęsi!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Beny hil, 12:13 28-09-2025,   -
A może po prostu odleciały  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~GĄSIUR, 13:13 28-09-2025,   -
Gę gę gegegegegeg gę gę! Ffffffff ! Gę gegegę ? GĘ!  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×