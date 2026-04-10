eOstroleka.pl
Region,

Znalazł na ulicy telefon za 3000 zł, a potem popełnił fatalny błąd!

REKLAMA
zdjecie 397
REKLAMA
zdjecie 397
Posłuchaj

Stare powiedzenie „znalezione nie kradzione” właśnie boleśnie zderzyło się z rzeczywistością. Pewien 27-latek z Łomży udowodnił, że od znalezienia drogiego smartfona do usłyszenia prokuratorskich zarzutów dzieli tylko jedna... bardzo zła decyzja.

Wszystko zaczęło się w połowie marca, gdy nastolatka z Łomży zgubiła w drodze do szkoły telefon wart 3000 złotych. Urządzenie szybko znalazło nowego „opiekuna”, co skrupulatnie odnotował miejski monitoring.

Negocjator z cennikiem

27-latek, zamiast zanieść zgubę na policję, postanowił zabawić się w biznesmena. Zadzwonił do ojca dziewczyny i postawił sprawę jasno: odda telefon, ale tylko pod warunkiem otrzymania znaleźnego. Gdy usłyszał odmowę wyrzucił działający sprzęt do kontenera na śmieci, uznając, że skoro on nie zarobi, to nikt telefonu nie odzyska.

Zamiast nagrody – rok więzienia

Policjanci z Łomży szybko namierzyli „znalazcę”. Mężczyzna przyznał się do wszystkiego, tłumacząc absurdalnie, że bał się oskarżeń o kradzież, więc śmietnik wydał mu się najbezpieczniejszą opcją.

Powiedzenie „znalezione nie kradzione” to mit. W rzeczywistości prawo mówi wyraźnie, że znalezioną rzeczy należy zwrócić właścicielowi, służbom bądź do biura rzeczy znalezionych w ciągu 14 dni. W przeciwnym razie popełnia się przestępstwo z artykułu 284 Kodeksu Karnego. - czytamy w komunikacie KMP w Łomży.

Finał? Telefonu brak, a pomysłowy 27-latek usłyszał zarzut przywłaszczenia. Zamiast gotówki w portfelu, grozi mu teraz rok pozbawienia wolności

Więcej o: kradzież, przywłaszczenie, prawo karne, smartfon, Łomża

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
~Rafal, 16:35 10-04-2026,   100%
Źle zrobił ,wyrzucił do kosza to wariat !
Natomiast znaleźne należy zgodnie
📜 Podstawa prawna
Reguluje to Kodeks cywilny (art. 183–189) oraz Ustawa o rzeczach znalezionych.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
kwiecień 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 30  31 dk1 dk2 dk3 dk4 dk5
dk6 dk7 dk8 dk9 dk10 dk11 dk12
dk13 dk14 dk15 dk16 dk17 dk18 dk19
dk20 dk21 dk22 dk23 dk24 dk25 dk26
dk27 dk28 dk29 dk30  1  2  3
zgłoś wydarzenie
×