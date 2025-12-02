Zostań rodziną wspierającą! Pomóż mieszkańcom gminy Kadzidło w trudnościach

REKLAMA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle apeluje do mieszkańców o zgłaszanie się kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. Jest to kluczowe zadanie realizowane przez gminę Kadzidło na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma ono na celu niesienie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu ich podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Czym jest rodzina wspierająca?

Rodzina wspierająca to osoba lub rodzina, która oferuje zwykłą, codzienną pomoc rodzinie znajdującej się w potrzebie. Działa ona w ścisłej współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym, stając się ważnym ogniwem w systemie wsparcia.

Zadaniem rodziny wspierającej jest udzielanie wsparcia w kluczowych obszarach życia rodzinnego:

Opieka nad dziećmi i wychowanie: pomoc w codziennej opiece i kształtowaniu postaw.

Prowadzenie gospodarstwa domowego: wsparcie w organizacji życia domowego.

Wypełnianie ról społecznych: pomoc w kształtowaniu i realizacji podstawowych ról społecznych.

Wsparcie emocjonalne i organizacyjne: udzielanie wsparcia na poziomie organizacyjnym, emocjonalnym i wychowawczym.

Jest to zatem pomoc w codziennych obowiązkach, która pozwala rodzinom w trudnościach na stopniowe odzyskanie równowagi i pełne funkcjonowanie.

Jak się zgłosić?

Osoby czujące się na siłach i chętne do pełnienia tak ważnej funkcji społecznej, mogą zgłaszać swoją kandydaturę bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.