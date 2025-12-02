eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Zostań rodziną wspierającą! Pomóż mieszkańcom gminy Kadzidło w trudnościach

REKLAMA
zdjecie 2502
REKLAMA
Posłuchaj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle apeluje do mieszkańców o zgłaszanie się kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej. Jest to kluczowe zadanie realizowane przez gminę Kadzidło na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma ono na celu niesienie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu ich podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Czym jest rodzina wspierająca?

Rodzina wspierająca to osoba lub rodzina, która oferuje zwykłą, codzienną pomoc rodzinie znajdującej się w potrzebie. Działa ona w ścisłej współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym, stając się ważnym ogniwem w systemie wsparcia.

Zadaniem rodziny wspierającej jest udzielanie wsparcia w kluczowych obszarach życia rodzinnego:

  • Opieka nad dziećmi i wychowanie: pomoc w codziennej opiece i kształtowaniu postaw.
  • Prowadzenie gospodarstwa domowego: wsparcie w organizacji życia domowego.
  • Wypełnianie ról społecznych: pomoc w kształtowaniu i realizacji podstawowych ról społecznych.
  • Wsparcie emocjonalne i organizacyjne: udzielanie wsparcia na poziomie organizacyjnym, emocjonalnym i wychowawczym.

Jest to zatem pomoc w codziennych obowiązkach, która pozwala rodzinom w trudnościach na stopniowe odzyskanie równowagi i pełne funkcjonowanie.

Jak się zgłosić?

Osoby czujące się na siłach i chętne do pełnienia tak ważnej funkcji społecznej, mogą zgłaszać swoją kandydaturę bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.

Więcej o: Kadzidło, rodzina wspierająca, powiat ostrołęcki, ośrodek pomocy społecznej, gmina Kadzidło

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8  9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
zgłoś wydarzenie
×