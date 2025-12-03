100 lat pana Zygmunta! To najstarszy mieszkaniec gminy!

REKLAMA

Sto lat to wiek, który budzi podziw i szacunek. Pan Zygmunt Drobnica z Ław w gminie Rzekuń właśnie przekroczył tę magiczną granicę, stając się najstarszym mieszkańcem gminy. Z jubileuszy gratulował mu osobiście starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.

To był dzień pełen wzruszeń i życzeń. Pan Zygmunt w otoczeniu najbliższych przyjmował gratulacje z okazji setnych urodzin. Wśród gości pojawił się starosta Piotr Liżewski, który nie krył wzruszenia po spotkaniu ze stuletnim jubilatem. "Miałem zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowym jubileuszu" – napisał starosta Liżewski na swoim profilu społecznościowym. Jak relacjonował, spotkanie z Panem Zygmuntem to doświadczenie, którego się nie zapomina.

"Jego spokój, pogoda ducha i uśmiech są bezcenne. To ten rodzaj mądrości, który rodzi się tylko z przeżytego wieku, pracy, doświadczeń i dobra przekazanego innym" – podkreślił starosta, dziękując jubilatowi za możliwość osobistego spotkania.

Sto lat pana Zygmunta to świadectwo nie tylko długiego życia, ale także siły, determinacji i umiejętności przetrwania w trudnych czasach, które przyszło mu doświadczyć. W imieniu własnym oraz całego Powiatu Ostrołęckiego starosta Piotr Liżewski złożył jubilatowi gorące życzenia zdrowia, bliskości najbliższych i wielu jeszcze spokojnych, pięknych dni.

"Panie Zygmuncie, serdecznie dziękujemy za to spotkanie" – zakończył swój wpis starosta.