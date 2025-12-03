eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, O TYM SIĘ MÓWI

100 lat pana Zygmunta! To najstarszy mieszkaniec gminy!

REKLAMA
zdjecie 1014
fot. Piotr Liżewski/Starosta Ostrołękifot. Piotr Liżewski/Starosta Ostrołęki
REKLAMA
Posłuchaj

Sto lat to wiek, który budzi podziw i szacunek. Pan Zygmunt Drobnica z Ław w gminie Rzekuń właśnie przekroczył tę magiczną granicę, stając się najstarszym mieszkańcem gminy. Z jubileuszy gratulował mu osobiście starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.

To był dzień pełen wzruszeń i życzeń. Pan Zygmunt w otoczeniu najbliższych przyjmował gratulacje z okazji setnych urodzin. Wśród gości pojawił się starosta Piotr Liżewski, który nie krył wzruszenia po spotkaniu ze stuletnim jubilatem. "Miałem zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowym jubileuszu" – napisał starosta Liżewski na swoim profilu społecznościowym. Jak relacjonował, spotkanie z Panem Zygmuntem to doświadczenie, którego się nie zapomina.

"Jego spokój, pogoda ducha i uśmiech są bezcenne. To ten rodzaj mądrości, który rodzi się tylko z przeżytego wieku, pracy, doświadczeń i dobra przekazanego innym" – podkreślił starosta, dziękując jubilatowi za możliwość osobistego spotkania.

Sto lat pana Zygmunta to świadectwo nie tylko długiego życia, ale także siły, determinacji i umiejętności przetrwania w trudnych czasach, które przyszło mu doświadczyć. W imieniu własnym oraz całego Powiatu Ostrołęckiego starosta Piotr Liżewski złożył jubilatowi gorące życzenia zdrowia, bliskości najbliższych i wielu jeszcze spokojnych, pięknych dni.

"Panie Zygmuncie, serdecznie dziękujemy za to spotkanie" – zakończył swój wpis starosta.

Więcej o: setne urodziny, najstarszy mieszkaniec, jubileusz, Pan Zygmunt Drobnica, starosta Piotr Liżewski

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
zgłoś wydarzenie
×