38-latek zatrzymany po oszustwie "na wnuczka", odzyskano prawie 40 tys. zł. Apel prokuratury

Policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce udało się zatrzymać oszusta i odzyskać całą skradzioną gotówkę zaledwie kilkadziesiąt minut po popełnieniu przestępstwa. 38-latek trafił już do aresztu na trzy miesiące. A prokuratura apeluje do mieszkańców o ostrożność.

Do oszustwa doszło w środę, 24 września. Seniorzy z Ostrołęki odebrali telefon od osoby podającej się za członka rodziny. Rozmówca przekonywał, że spowodował wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy na kaucję, by uniknąć więzienia. Seniorzy przekazali nieznajomemu mężczyźnie gotówkę w kwocie 39 200 złotych.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania. Efekt? 38-letni mężczyzna został zatrzymany już po kilkudziesięciu minutach od odebrania pieniędzy – na terenie jednej z gmin powiatu ostrołęckiego. Był całkowicie zaskoczony. Co najważniejsze – mundurowym udało się odzyskać całą skradzioną gotówkę, która wróciła do pokrzywdzonych seniorów.

Trzy miesiące aresztu

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce. 38-latkowi przedstawiono zarzut oszustwa. Po przesłuchaniu prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Ostrołęce przychylił się do argumentacji prokuratora. Mężczyzna będzie przebywać w areszcie przez najbliższe trzy miesiące.

Prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, wydała apel do mieszkańców: