eOstroleka.pl
Ostrołęka, NA SYGNALE

Wpadł na gorącym uczynku! Bezwzględny oszust okradał seniorów. Myślał, że jest bezkarny! [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1757
zdjecie 1757
fot. KMP w Ostrołęcefot. KMP w Ostrołęce
REKLAMA
zdjecie 1757
zdjecie 1757
Posłuchaj

Wydawało mu się, że znalazł idealny sposób na szybkie wzbogacenie się kosztem ufnych, starszych ludzi. Nie wiedział jednego – każdy jego krok śledzili już kryminalni z Ostrołęki. Finał tej historii rozegrał się błyskawicznie, a 38-letni oszust nie miał żadnych szans.

To miały być łatwe pieniądze. Kolejny telefon, kolejna wzruszająca historia o wypadku i pilnej potrzebie gotówki na kaucję. W sidła oszusta wpadło starsze małżeństwo z powiatu ostrołęckiego, które uwierzyło w dramatyczną opowieść. Chwilę później mężczyzna trzymał w ręku blisko 40 tysięcy złotych – oszczędności całego ich życia. Był pewien, że i tym razem mu się udało. Ale to była tylko cisza przed burzą.

Zasadzka kryminalnych

Operacja policjantów z Wydziału Kryminalnego rozpoczęła się nieco wcześniej. W środę dyżurny ostrołęckiej komendy odebrał telefon od czujnej seniorki, którą próbowano oszukać w ten sam sposób. Kobieta na szczęście nie dała się nabrać i natychmiast powiadomiła służby. To był sygnał do działania. Policjanci wiedzieli, że oszust nie odpuści i będzie próbował dalej. Rozpoczął się wyścig z czasem.

Dzięki żmudnej pracy operacyjnej i błyskawicznemu rozpoznaniu, funkcjonariusze wpadli na trop podejrzanego. Wytypowali miejsce, gdzie mógł się pojawić. Nie mylili się. Już po kilkudziesięciu minutach namierzyli 38-latka na terenie jednej z podostrołęckich gmin. Mężczyzna został zatrzymany tuż po tym, jak odebrał od seniorów torbę z gotówką. Był kompletnie zaskoczony i nie stawiał oporu. Został obezwładniony i zakuty w kajdanki. Co najważniejsze – policjanci odzyskali całą skradzioną kwotę.

Jak podkreśla rzecznik prasowy ostrołęckiej policji, nadkom. Tomasz Żerański, kluczowe było szybkie i zdecydowane działanie.

„Zebrany dzięki dobrej pracy policjantów i prokuratorów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu oszustwa. Ponadto na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.”

Trafi za kratki

Jak informują policjanci, sprawa ma charakter rozwojowy, co może oznaczać, że zatrzymany ma na sumieniu więcej podobnych przestępstw.

Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność. Oszuści wciąż modyfikują swoje metody, ale cel jest zawsze ten sam – wyłudzić oszczędności od seniorów. Rozmawiajmy z naszymi rodzicami i dziadkami, ostrzegajmy ich przed podobnymi telefonami. Zanim komukolwiek przekażą pieniądze, muszą zweryfikować taką prośbę, dzwoniąc do prawdziwego członka rodziny.

Materiał filmowy 1 :
Więcej o: oszustwa na seniorach, szybkie wzbogacenie, policyjna zasadzka, Ostrołęka, metoda na wnuczka

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×