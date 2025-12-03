6,2 mld euro z KPO wpłynęło do budżetu! Poseł Popielarz o "skutecznej polityce"

Mariusz Popielarz, ostrołęcki poseł Koalicji Obywatelskiej, poinformował na swoich profilach w mediach społecznościowych o wpływie do polskiego budżetu 6,2 miliarda euro z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Polityk z Ostrołęki podkreślił, że to efekt "skutecznej polityki" i umiejętności pozyskiwania unijnych środków.
W krótkim komunikacie opublikowanym na Facebooku i innych platformach, Mariusz Popielarz podzielił się informacją o długo oczekiwanych funduszach, które zasilą Polskę. "Dobre wieści! 6,2 mld euro z KPO wpłynęło do budżetu Polski" – napisał poseł.
W swoim wpisie poseł Mariusz Popielarz odniósł się do sposobu uprawiania polityki, wyraźnie kontrastując obecne działania rządu z polityką poprzedniej ekipy.
Skuteczna polityka to nie machanie szabelką, ale dowożenie konkretnych rezultatów i umiejętność załatwienia unijnej kasy na rozwój i inwestycje. Oni dużo gadali, a nic nie robili, my za to #RobimyNieGadamy!"