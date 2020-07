Będą zmiany na ostrołęckich ogródkach działkowych

REKLAMA

Trzy zadania inwestycyjne na ogródkach działkowych w Ostrołęce otrzymały finansowe wsparcie z samorządu województwa Mazowieckiego. Działkowcy z ROD „Bemowo” dojadą do swoich działek wyremontowaną drogą, na terenie ROD „Czeczotka” przeprowadzona zostanie modernizacja instalacji wodociągowej a na terenie ROD „Energetyk” wykonany zostanie remont Domu Działkowca.



Na realizację trzech projektów, zgodnie z wnioskami, samorząd Ostrołęki otrzymał w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020" dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł (po 10 tysięcy na każdą z inwestycji).



Zadanie : Przebudowa instalacji wodociągowej - etap II



zgłoszone przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Czeczotka", ul. Romualda Traugutta 44, 07-410 Ostrołęka



- kwota zadania: 45.677,00zł (w tym: dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego - 10.000,00zł, ROD - 9.135,40zł, środki miasta 26.541,60 zł)



Planowane do realizacji zadanie realizowane będzie na terenie należącym do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Czeczotka". Dotyczy przebudowy podstawowej infrastruktury ogrodowej do której zalicza się sieć wodociągową. Obejmie ono przebudowę odcinka sieci wodociągowej o długości 400m, który zapewnia zaopatrzenie w wodę dla 60 działek. Jest to już drugi etap tak ważnej i istotnej dla społeczności działkowców inwestycji, która zainicjowana została w ubiegłym roku, w którym dzięki wsparciu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019 udało się przebudować pierwsze 400m sieci wodociągowej.



Zadanie: Naprawa drogi dojazdowej do: działek, parkingów i biura w ROD "Bemowo"



zgłoszone przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Bemowo", ul. Stacha Konwy B/N, 07-410 Ostrołęka



- kwota zadania: 25.387,00zł (w tym: dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego - 10.000,00 zł, ROD - 5.078,00 zł, środki miasta - 10.309,00 zł)



Zadanie dotyczy remontu drogi gruntowej stanowiącej istotny element infrastruktury ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bemowo", która zapewnia jedyny dojazd do istniejących tam działek, parkingów i biura. Obejmuje ono wykonanie prac na odcinku drogi długości ok. 600mb i polegać będzie na wstępnym wyrównaniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nawiezieniu pospółki. Naprawa drogi w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków dostępu i korzystania z działek. Ułatwi także zaspokojenie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb mieszkańców posiadających swoje działki na terenie ROD "Bemowo".



Zadanie: Remont i wyposażenie "Domu Działkowca"



zgłoszone przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Energetyk", Aleja Wojska Polskiego 2, 07-401 Ostrołęka



- kwota zadania: 25.000,00zł (w tym: dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego - 10.000,00 zł, ROD - 5.000,00 zł, środki miasta - 10.000,00 zł)



Zadanie realizowane będzie na terenie należącym do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Energetyk". Polega ono na wykonaniu prac remontowych istniejącego Domu Działkowca oraz wyposażeniu. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych. Wyremontowany Dom Działkowca dzięki wsparciu z Instrumentu MIAD MAZOWSZE 2020 będzie mógł się stać prawdziwym miejscem integracji wspólnoty działkowców.