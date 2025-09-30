Ćwierć miliona złotych strat po pożarze domu w Charciabałdzie [ZDJĘCIA]

REKLAMA

W jednej chwili dwoje seniorów z miejscowości Charciabałda (gm. Myszyniec) straciło dorobek całego życia. Drewniany dom, w którym mieszkali, doszczętnie spłonął. Choć im samym udało się w porę uciec z płomieni, ogień strawił wszystko, co posiadali.

Do tragicznego zdarzenia doszło w Charciabałdzie w poniedziałek, 29 września około 16:00. Ogień w drewnianym domu krytym eternitem pojawił się błyskawicznie i z niezwykłą siłą rozprzestrzenił się po całej konstrukcji. Mimo natychmiastowej reakcji i wysiłków strażaków, żywioł okazał się bezlitosny.

"Gdy dotarliśmy na miejsce, budynek był już w całości objęty płomieniami. Dach zapadł się do wewnątrz" – informuje Marek Andrzejczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. "Dwie osoby zamieszkujące w budynku zdołały o własnych siłach wydostać się na zewnątrz. Nie doznały żadnych obrażeń" – dodaje.

Dramatyzm sytuacji potęgował fakt, że w płonącej kuchni znajdowała się butla z gazem. To prawdopodobnie od jej nieszczelnego połączenia z kuchenką rozpoczął się cały dramat. Strażacy, prowadząc akcję w skrajnie niebezpiecznych warunkach, podali cztery prądy wody i wynieśli butlę na zewnątrz. Tam została ona natychmiast schłodzona i zabezpieczona, co zapobiegło jej eksplozji i jeszcze większej tragedii.

Mimo heroicznej walki strażaków, domu nie udało się uratować. Straty materialne są ogromne – wstępnie oszacowano je na ćwierć miliona złotych. Budynek doszczętnie spłonął i nie nadaje się do zamieszkania.

Seniorzy, oboje w wieku ponad 60 lat, w jednej chwili stracili dach nad głową i cały swój dobytek. Obecnie znaleźli tymczasowe schronienie u najbliższej rodziny. Pomoc dla poszkodowanych organizują już urzędnicy z gminy Myszyniec we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, którzy opracowują niezbędny schemat wsparcia dla pogorzelców.

“Gmina Myszyniec udzieli osobom poszkodowanym pomocy bieżącej jak i przyszłej w zależności od potrzeb i możliwości prawnych.” - mówi burmistrz Myszyńca, Sławomir Ceberek.