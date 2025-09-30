eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, NA SYGNALE

Ćwierć miliona złotych strat po pożarze domu w Charciabałdzie [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1391
zdjecie 1391
fot. OSP Zdunek/OSP Myszyniecfot. OSP Zdunek/OSP Myszyniec
REKLAMA
zdjecie 1391
zdjecie 1391
Posłuchaj

W jednej chwili dwoje seniorów z miejscowości Charciabałda (gm. Myszyniec) straciło dorobek całego życia. Drewniany dom, w którym mieszkali, doszczętnie spłonął. Choć im samym udało się w porę uciec z płomieni, ogień strawił wszystko, co posiadali.

Do tragicznego zdarzenia doszło w Charciabałdzie w poniedziałek, 29 września około 16:00. Ogień w drewnianym domu krytym eternitem pojawił się błyskawicznie i z niezwykłą siłą rozprzestrzenił się po całej konstrukcji. Mimo natychmiastowej reakcji i wysiłków strażaków, żywioł okazał się bezlitosny.

Pożar drewnianego domu na Kurpiach. Zaczęło się od butli gazowej [ZDJĘCIA]

W poniedziałkowe popołudnie strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego we wsi Charciabałda w gminie Myszyniec. Spalił się drewniany dom.…

"Gdy dotarliśmy na miejsce, budynek był już w całości objęty płomieniami. Dach zapadł się do wewnątrz" – informuje Marek Andrzejczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. "Dwie osoby zamieszkujące w budynku zdołały o własnych siłach wydostać się na zewnątrz. Nie doznały żadnych obrażeń" – dodaje.

Dramatyzm sytuacji potęgował fakt, że w płonącej kuchni znajdowała się butla z gazem. To prawdopodobnie od jej nieszczelnego połączenia z kuchenką rozpoczął się cały dramat. Strażacy, prowadząc akcję w skrajnie niebezpiecznych warunkach, podali cztery prądy wody i wynieśli butlę na zewnątrz. Tam została ona natychmiast schłodzona i zabezpieczona, co zapobiegło jej eksplozji i jeszcze większej tragedii.

Mimo heroicznej walki strażaków, domu nie udało się uratować. Straty materialne są ogromne – wstępnie oszacowano je na ćwierć miliona złotych. Budynek doszczętnie spłonął i nie nadaje się do zamieszkania.

Seniorzy, oboje w wieku ponad 60 lat, w jednej chwili stracili dach nad głową i cały swój dobytek. Obecnie znaleźli tymczasowe schronienie u najbliższej rodziny. Pomoc dla poszkodowanych organizują już urzędnicy z gminy Myszyniec we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, którzy opracowują niezbędny schemat wsparcia dla pogorzelców.

“Gmina Myszyniec udzieli osobom poszkodowanym pomocy bieżącej jak i przyszłej w zależności od potrzeb i możliwości prawnych.” - mówi burmistrz Myszyńca, Sławomir Ceberek.

Więcej o: Charciabałda, pomoc dla pogorzelców, nieszczelna butla z gazem, straty materialne
zobacz więcej zdjęć

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×