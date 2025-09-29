Pożar drewnianego domu na Kurpiach. Zaczęło się od butli gazowej [ZDJĘCIA]

W poniedziałkowe popołudnie strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego we wsi Charciabałda w gminie Myszyniec. Spalił się drewniany dom.
Pierwsze informacje napływające z miejsca zdarzenia sugerowały eksplozję butli z gazem, co zmobilizowało służby ratunkowe do natychmiastowej akcji.
Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że do eksplozji nie doszło - choć pożar wybuchł w wyniku nieszczelności przy butli. Niestety, ogień szybko objął całą drewnianą konstrukcję budynku.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że jedna osoba została poszkodowana - choć nie doznała poważnych obrażeń. Dom spalił się. Na miejscu pracowało aż siedem jednostek straży pożarnej.