eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki, NA SYGNALE

Pożar drewnianego domu na Kurpiach. Zaczęło się od butli gazowej [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 5409
zdjecie 5409
fot. OSP Zdunekfot. OSP Zdunek
REKLAMA
zdjecie 5409
zdjecie 5409
Posłuchaj

W poniedziałkowe popołudnie strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego we wsi Charciabałda w gminie Myszyniec. Spalił się drewniany dom.

Pierwsze informacje napływające z miejsca zdarzenia sugerowały eksplozję butli z gazem, co zmobilizowało służby ratunkowe do natychmiastowej akcji.

Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że do eksplozji nie doszło - choć pożar wybuchł w wyniku nieszczelności przy butli. Niestety, ogień szybko objął całą drewnianą konstrukcję budynku.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że jedna osoba została poszkodowana - choć nie doznała poważnych obrażeń. Dom spalił się. Na miejscu pracowało aż siedem jednostek straży pożarnej.

Więcej o: pożar budynku, nieszczelność butli gazowej, wieś Charciabałda, akcja ratunkowa
fot. OSP Myszyniecfot. OSP Myszyniec
fot. OSP Myszyniecfot. OSP Myszyniec
fot. OSP Zdunekfot. OSP Zdunek
fot. OSP Zdunekfot. OSP Zdunek

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
wrzesień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22 dk23 dk24 dk25 dk26 dk27 dk28
dk29 dk30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×