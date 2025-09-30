Fotowoltaika w ogniu. Błyskawiczna akcja strażaków w Łysych [ZDJĘCIA]

REKLAMA

We wtorkowy poranek, około godziny 8:40, w miejscowości Łyse w powiecie ostrołęckim doszło do groźnie wyglądającego pożaru. Ogień objął instalację fotowoltaiczną zlokalizowaną na jednej z prywatnych posesji. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji i sprawnie przeprowadzonej akcji gaśniczej, nikt nie ucierpiał, a ogień nie przeniósł się na budynki.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie skierowano jednostki straży pożarnej, w tym druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych. Po ich przybyciu okazało się, że ogniem objęta jest cała instalacja fotowoltaiczna, umiejscowiona na gruncie w pewnej odległości od domu mieszkalnego.

Działania strażaków polegały na szybkim ugaszeniu płomieni i zabezpieczeniu terenu. Mimo sprawnej interwencji, ogień strawił instalację niemal w całości. Na miejscu pozostały jedynie metalowe elementy konstrukcyjne, świadczące o skali zniszczeń.

Kluczowe dla pomyślnego finału akcji okazało się umiejscowienie płonących paneli. Znajdowały się one w bezpiecznej odległości od budynku mieszkalnego, co wyeliminowało ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru. Nie bez znaczenia była również przytomna i zdecydowana reakcja osoby zgłaszającej zdarzenie, która natychmiast zaalarmowała służby, umożliwiając szybkie dotarcie strażaków na miejsce.

W wyniku zdarzenia nikt nie doznał żadnych obrażeń.