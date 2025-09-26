Dołącz do "Rekordu w pierwszej pomocy 2025"! Razem możemy uratować życie

REKLAMA

Już 16 października 2025 roku, w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca, w całej Polsce ponownie zabrzmi sygnał do działania. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaprasza do udziału w kolejnej edycji rekordu w pierwszej pomocy - wyjątkowego wydarzenia, które łączy edukację, zaangażowanie społeczne i wspólny cel: naukę ratowania życia.

Polska mistrzem edukacji pierwszopomocowej

Od momentu uruchomienia programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, WOŚP objęła nim ponad 3 miliony dzieci w szkołach podstawowych w całym kraju. To światowy rekord - żaden inny kraj nie wdrożył na tak szeroką skalę nauki pierwszej pomocy wśród najmłodszych.

Od września 2024 roku nauka pierwszej pomocy w klasach I-III stała się obowiązkowa, co czyni Polskę pionierem w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej.

Co to jest rekord w pierwszej pomocy?

To ogólnopolska akcja, która odbywa się co roku 16 października. Celem jest jednoczesne przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez jak największą liczbę osób. W ciągu dotychczasowych 8 edycji (2013–2024) w wydarzeniu wzięło udział ponad 777 tysięcy uczestników - dzieci, nauczycieli, strażaków, ratowników, rodziców i wszystkich, którym bliskie jest pomaganie innym.

Bicie rekordu w pierwszej pomocy odbywa się 16.10.2025 od godziny 12:00 do godziny 12:30.

Jak możesz wziąć udział?

Wystarczy wejść na podany poniżej link i zgłosić siebie lub swoją grupę do udziału w wydarzeniu.

Zgłoś się do rekordu

Nie musisz mieć doświadczenia - liczy się chęć działania i wspólny cel.

Jak do tej pory WOŚP biła rekord?

2024 rok - w akcji wzięło udział 116 247 osób w 1 044 instytucjach.

2019 rok - w akcji wzięło udział 150 560 osób w 1 380 instytucjach.

2018 rok - w akcji wzięło udział 116 342 uczestników.

2017 rok - w akcji wzięło udział 85 010 uczestników.

2016 rok - w akcji wzięło udział 66 745 uczestników, a dodatkowo pobity został Rekord Polski - w największej lekcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w której uczestniczyło łącznie 16 557 osób.

2015 rok - w akcji wzięło udział 980 instytucji oraz 92 049 osób, które korzystały z 5 411 fantomów.

2014 rok - w akcji wzięło udział 67 396 osób.

2013 rok - w akcji wzięło udział 83 111 osób z 1132 instytucji.

Źródło: eOstrołęka.pl/wosp.org.pl