Dzień Strażaka 2026. OSP Dobrołęka ma nowy wóz! [WIDEO, ZDJĘCIA]

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W Dobrołęce uroczyście obchodzono Dzień Strażaka. Najważniejszym punktem wydarzenia było poświęcenie i przekazanie nowego wozu dla miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie zabrakło również odznaczeń oraz medali dla zasłużonych druhów.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Dobrołęce, odprawioną w intencji strażaków. To tradycyjny element obchodów, podczas którego dziękowano za służbę oraz proszono o bezpieczeństwo dla wszystkich niosących pomoc.

Następnie dalsza część uroczystości przeniosła się przed siedzibę OSP Dobrołęka. Tam podniesiono flagę państwową oraz powitano przybyłych gości.

OSP Dobrołęka ma nowy wóz!

Centralnym momentem obchodów było poświęcenie i przekazanie nowego wozu dla OSP Dobrołęka. To ważne wydarzenie dla całej jednostki - nowoczesny sprzęt znacząco zwiększa możliwości strażaków oraz przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców. Nowy pojazd posłuży druhom podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz innych działań na rzecz lokalnej społeczności.

W trakcie uroczystości wręczono również medale i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka. W ten sposób doceniono zaangażowanie, ofiarność oraz wieloletnią służbę strażaków.

Dzień Strażaka to szczególne święto, podczas którego społeczność oddaje hołd osobom gotowym nieść pomoc w każdej sytuacji. Uroczystości w Dobrołęce po raz kolejny pokazały, jak ważną rolę w lokalnej wspólnocie pełnią druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkim strażakom gratulujemy otrzymanych odznaczeń oraz nowego wozu, życząc bezpiecznej służby i tylu samych powrotów, co wyjazdów do akcji.