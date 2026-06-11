Jak zmieni się ostrołęckie liceum? Wartość prac przekracza 6 milionów złotych!

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To kolejna dobra wiadomość dla ostrołęckiej oświaty. 9 czerwca Urząd Miasta Ostrołęki podpisał umowę na roboty budowlane w ramach termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida. Wartość inwestycji przekracza 6 milionów złotych.

Wykonawcą zadania została firma z Makowa Mazowieckiego. Termin realizacji prac określono na 4 miesiące od dnia podpisania umowy, a jej wartość wynosi 6 273 000,00 zł.

Inwestycja zostanie sfinansowana z dwóch źródeł. Pierwszym są środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach programu priorytetowego B1.1.3 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół", w komponencie B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności", pozostającym w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugim źródłem finansowania są środki własne budżetu Miasta Ostrołęki.

Przedmiotem umowy jest termomodernizacja, czyli docieplenie, wraz z robotami towarzyszącymi budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. Zakres umowy obejmuje roboty budowlane na całym budynku szkoły - podpiwniczonym i dwupiętrowym.

To kolejna inwestycja w ostrołęcką infrastrukturę oświatową, wpisująca się w szersze działania na rzecz poprawy stanu szkół oraz dbałości o środowisko naturalne. Przypomnijmy, że podpisano też umowę na wykonanie prac w Szkole Podstawowej nr 3.