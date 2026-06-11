eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Jak zmieni się ostrołęckie liceum? Wartość prac przekracza 6 milionów złotych!

REKLAMA
zdjecie 1669
fot. Miasto Ostrołękafot. Miasto Ostrołęka
REKLAMA
zdjecie 1669
Posłuchaj

To kolejna dobra wiadomość dla ostrołęckiej oświaty. 9 czerwca Urząd Miasta Ostrołęki podpisał umowę na roboty budowlane w ramach termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida. Wartość inwestycji przekracza 6 milionów złotych.

Wykonawcą zadania została firma z Makowa Mazowieckiego. Termin realizacji prac określono na 4 miesiące od dnia podpisania umowy, a jej wartość wynosi 6 273 000,00 zł.

Inwestycja zostanie sfinansowana z dwóch źródeł. Pierwszym są środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach programu priorytetowego B1.1.3 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół", w komponencie B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności", pozostającym w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugim źródłem finansowania są środki własne budżetu Miasta Ostrołęki.

Przedmiotem umowy jest termomodernizacja, czyli docieplenie, wraz z robotami towarzyszącymi budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. Zakres umowy obejmuje roboty budowlane na całym budynku szkoły - podpiwniczonym i dwupiętrowym.

To kolejna inwestycja w ostrołęcką infrastrukturę oświatową, wpisująca się w szersze działania na rzecz poprawy stanu szkół oraz dbałości o środowisko naturalne. Przypomnijmy, że podpisano też umowę na wykonanie prac w Szkole Podstawowej nr 3.

Umowa podpisana! Rusza wielka inwestycja w ostrołęckiej szkole

Kolejna ostrołęcka placówka oświatowa doczeka się gruntownej modernizacji. 9 czerwca 2026 roku Urząd Miasta Ostrołęki podpisał umowę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama…
Więcej o: termomodernizacja, II Liceum Ogólnokształcące, Krajowy Plan Odbudowy, efektywność energetyczna szkół, Ostrołęka

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
czerwiec 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10 dk11 dk12 dk13 dk14
dk15 dk16 dk17 dk18 dk19 dk20 dk21
dk22  23 dk24  25  26 dk27 dk28
 29  30  1  2  3  4  5
zgłoś wydarzenie
×