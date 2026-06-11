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Ostrołęka,

Umowa podpisana! Rusza wielka inwestycja w ostrołęckiej szkole

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fot. Miasto Ostrołękafot. Miasto Ostrołęka
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Kolejna ostrołęcka placówka oświatowa doczeka się gruntownej modernizacji. 9 czerwca 2026 roku Urząd Miasta Ostrołęki podpisał umowę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza. Wartość inwestycji to blisko 8 milionów złotych.

Wykonawcą zadania została firma z Białegostoku. Termin realizacji prac określono na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, a jej wartość wynosi 7 872 000,00 zł.

Inwestycja zostanie sfinansowana z dwóch źródeł. Pierwszym są środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach programu priorytetowego B1.1.3 „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół", w komponencie B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności", pozostającym w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugim źródłem finansowania są środki własne budżetu Miasta Ostrołęki.

Co obejmuje inwestycja?

Przedmiotem umowy jest docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce, zlokalizowanego przy ul. Ignacego Jerzego Skowrońskiego 8.

W realizowanych pracach ujęto kompleksową termomodernizację jednopiętrowego, podpiwniczonego budynku szkoły. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane z kilku branż: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

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