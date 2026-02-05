eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Karnawałowe szaleństwo w Grabowie. Za nami pierwsza potańcówka! [ZDJĘCIA, WIDEO]

fot. eOstroleka.pl
W czwartek, 5 lutego, w Zajeździe Hubus w Grabowie odbyła się pierwsza z cyklu międzypokoleniowych potańcówek organizowanych pod hasłem „Karnawał z Mazowszem”. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców gminy Olszewo-Borki, którzy postanowili spędzić ten wieczór przy wspólnej zabawie.

Wśród gości obecny był wójt gminy, który przywitał uczestników. Na parkiecie dopisała wysoka frekwencja, a goście zadbali o uroczysty wygląd -  panie i panowie zaprezentowali się w bardzo eleganckich, starannie dobranych kreacjach. O oprawę muzyczną i rytmy do tańca zadbał zespół Medium, dzięki któremu zabawa trwała w najlepsze.

To nie koniec karnawałowych atrakcji !

Jeśli ktoś nie mógł dotrzeć do Grabowa, będzie miał jeszcze okazję do wspólnego świętowania. Organizatorzy zapraszają na kolejne wydarzenia zaplanowane w ramach tegorocznego karnawału.

Druga potańcówka odbędzie się w przyszły czwartek, 12 lutego o godz. 18:00 w Restauracji Euforia, Zabiele Piliki 2A.

W niedzielę, 15 lutego o godz. 16:00 w hali sportowej przy ul. Dojazdowej 14A w Olszewie-Borkach odbędzię się koncert walentynkowy, wystąpi Studio Metro.

Organizatorem wydarzeń są gmina Olszewo-Borki, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury, przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

