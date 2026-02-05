eOstroleka.pl
Malowniczy Czarnowiec w obiektywie. Poznaliśmy laureatów konkursu fotograficznego

fot. Urząd Gminy w Czarnowcu fot. Urząd Gminy w Czarnowcu
Gmina Rzekuń tętni artystycznym życiem. Po długich i burzliwych obradach komisja konkursowa ogłosiła wyniki konkursu fotograficznego „Obiektyw na Czarnowiec”. Poziom tegorocznych prac zaskoczył samych jurorów, a wybór tych najlepszych był nie lada wyzwaniem.

Mieszkańcy regionu po raz kolejny udowodnili, że potrafią dostrzec magię w otaczającym ich krajobrazie. Konkurs „Obiektyw na Czarnowiec” przyciągnął wielu pasjonatów fotografii, którzy za pomocą aparatów i smartfonów uwiecznili unikalny klimat tej miejscowości położonej w gminie Rzekuń.

Jak podkreślają organizatorzy, komisja konkursowa miała „twardy orzech do zgryzienia”. Dyskusje trwały długo, ponieważ nadesłane fotografie prezentowały nie tylko wysoką jakość techniczną, ale przede wszystkim dużą wrażliwość artystyczną. Ostatecznie udało się wypracować kompromis i wyłonić zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.

Wyniki konkursu „Obiektyw na Czarnowiec”

Kategoria: Dorośli (18+)

  • I miejsce: Robert Kępisty za pełne światła zdjęcie pt. „Czarnowiec. Ku słońcu”
  • II miejsce: Marek Karczewski za dynamiczne ujęcie pt. „Rowerem ku słońcu”
  • III miejsce: Olena Konstantinova za nastrojową fotografię pt. „Kwietna Łąka”

Kategoria: Młodzież (13–18 lat)

  • I miejsce: Oleksandr Palamarchuk

Sukcesu uczestnikom pogratulował Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń, który nie krył uznania dla talentu lokalnych twórców:

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy z całego serca. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział i podzielenie się swoim spojrzeniem na Czarnowiec.

To jednak nie koniec emocji. Oficjalne podsumowanie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 19 lutego 2026 roku. Ceremonia odbędzie się podczas gali „Super Czytelnik 2025”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 w Filii Bibliotecznej w Laskowcu. Będzie to doskonała okazja, aby osobiście pogratulować zwycięzcom i porozmawiać o pasji do fotografowania naszej małej ojczyzny.

