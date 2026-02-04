Mercedes stanął na środku ulicy Steyera. Zaskakujący finał policyjnej interwencji

REKLAMA

Zazwyczaj widok policyjnego radiowozu we wstecznym lusterku budzi u kierowców niepokój, jednak podczas ostatnich mrozów w Ostrołęce obecność funkcjonariuszy okazała się dla wielu zbawienna.

Skrajnie niskie temperatury doprowadziły do awarii wielu pojazdów, które odmawiały posłuszeństwa w najmniej odpowiednich momentach, paraliżując ruch na miejskich arteriach. Zamiast wypisywania mandatów, mundurowi postawili tego dnia na realne wsparcie techniczne i fizyczną pomoc osobom, które utknęły na środku jezdni.

Pierwsza interwencja miała miejsce w godzinach porannych na jednej z ulic Ostrołęki. Czujny patrol zauważył mężczyznę stojącego przy samochodzie z otwartą maską. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali się, aby ocenić sytuację. Jak się okazało, silnik pojazdu nagle zgasł i nie można go było ponownie uruchomić z powodu rozładowanego akumulatora. Policjanci wykazali się dużą inicjatywą i przy użyciu własnych kabli rozruchowych pomogli kierowcy odpalić auto, co pozwoliło mu na bezpieczne kontynuowanie podróży do celu.

Kilka godzin później ten sam patrol musiał interweniować ponownie, tym razem na ulicy Steyera w Ostrołęce. Na jezdni stał Mercedes z włączonymi światłami awaryjnymi, a obok niego bezradny kierowca. Mężczyzna wyjaśnił, że samochód zgasł niespodziewanie w trakcie jazdy. Prawdopodobną przyczyną usterki było zamarznięte paliwo, co przy fali silnych mrozów jest częstą przypadłością aut z silnikiem diesla. Aby nie dopuścić do powstania zatoru lub niebezpiecznej kolizji, policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a następnie wspólnymi siłami zepchnęli pojazd w bezpieczne miejsce poza pas ruchu.

Sytuacje te dobitnie pokazują, że zadania policji wykraczają daleko poza pilnowanie porządku publicznego. Nadkomisarz Tomasz Żerański, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, podkreśla w swoim komentarzu, że policjanci ruchu drogowego dbają nie tylko o rygorystyczne przestrzeganie przepisów, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo i realne wsparcie obywateli w trudnych i nieprzewidzianych okolicznościach.

Warto zatem pamiętać, aby przed każdą trasą w zimowych warunkach sprawdzić stan akumulatora oraz jakość paliwa, a w razie kłopotów na drodze nie bać się poprosić o pomoc napotkany patrol. Solidarna postawa funkcjonariuszy z Ostrołęki dowodzi, że w ekstremalnych warunkach pogodowych kierowcy mogą liczyć na ich wsparcie i profesjonalizm.