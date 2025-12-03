Młodzieżowa energia w Sejmie! Uczniów gościł poseł Mariusz Popielarz

REKLAMA

REKLAMA

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim odwiedzili polski parlament. Zaprosił ich poseł Mariusz Popielarz, który nie tylko był ich przewodnikiem, ale też przeprowadził z nimi rozmowę o pracy parlamentarzysty.

Uczniowie makowskiej "dwójki" mieli okazję zobaczyć Sejm od środka i porozmawiać z posłem reprezentującym ich region. Mariusz Popielarz podzielił się wrażeniami ze spotkania na swoim profilu społecznościowym.

– Dziękuję za wizytę, rozmowę i wiele ciekawych pytań. To była inspirująca młodzieżowa energia! – napisał poseł Popielarz po spotkaniu z uczniami.

Wizyta w Sejmie to dla młodych ludzi doskonała okazja, by z bliska poznać zasady działania polskiego parlamentu oraz dowiedzieć się, jak wygląda praca posłów na co dzień. Takie spotkania stanowią ważny element edukacji obywatelskiej. Uczniowie mogą nie tylko zwiedzić budynek Sejmu, ale przede wszystkim bezpośrednio porozmawiać z parlamentarzystami, zadać pytania i lepiej zrozumieć mechanizmy demokratycznego państwa.