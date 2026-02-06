eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Modernizacja dwóch szkół w Ostrołęce. Prezydent podpisał umowy na ponad 840 tys. zł

fot. Miasto Ostrołękafot. Miasto Ostrołęka
Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podpisał dwie umowy z firmą z Krakowa na realizację zadań modernizacji infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce.

Wartość umowy dla ZSZ nr 1 to 572.187,40 złotych brutto, a dla ZSZ nr 4 to 270.575,51 złotych brutto. Łączna wartość obu inwestycji to ponad 842 tysiące złotych.

Zakres rzeczowy inwestycji w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 to remont czterech pomieszczeń na parterze oraz dwóch pomieszczeń na drugim piętrze. Remont będzie polegał na wymianie instalacji elektrycznych, warstw posadzki, wykonaniu kasetonowych sufitów podwieszanych, gładzi i malowaniu ścian, wymianie grzejników oraz ich osłon, a także wymianie stolarki drzwiowej.

Zakres rzeczowy inwestycji w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 to remont dwóch pomieszczeń przy ulicy Parkowej 12 oraz sześciu pomieszczeń w budynku przy ulicy Romualda Traugutta 10. Remont będzie polegał na wymianie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, warstw posadzki, wykonaniu gładzi i malowaniu ścian, wymianie grzejników oraz ich osłon, wymianie stolarki drzwiowej oraz montażu elementów wyposażenia.

Termin zakończenia obu inwestycji to 4 miesiące od podpisania umowy.

Fundusze unijne

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkół zawodowych Miasta Ostrołęka jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w ramach Priorytetu V: "Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu", Działanie 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej.

To dobra wiadomość dla uczniów i nauczycieli obu szkół zawodowych - wyremontowane, nowoczesne sale lekcyjne to lepsze warunki nauki i pracy!

