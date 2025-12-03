Nagrody "Dobry Pracodawca 2025" wręczone. Starosta docenił trzy firmy [ZDJĘCIA]

Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrołęce, które odbyło się 3 grudnia w ramach Dni Pracodawców 2025, wręczono statuetki w konkursie "Dobry Pracodawca 2025". Wyróżnienia starosty ostrołęckiego otrzymały firmy, które w sposób odpowiedzialny budują potencjał swoich zespołów.
Statuetki starosty ostrołęckiego Piotra Liżewskiego trafiły do:
- ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki S.K.A.
- LEDIN GROUP Sp. z o.o.
- ROLFOS Konrad Wyszomierski
Konkurs "Dobry Pracodawca" został przeprowadzony już po raz trzeci. Jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy w szczególny sposób dbają o rozwój swoich zespołów i świadomie budują potencjał firm, stawiając na jakość zatrudnienia i długofalowe inwestycje w pracowników.