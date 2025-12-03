eOstroleka.pl
Powiat ostrołecki,

Nagrody "Dobry Pracodawca 2025" wręczone. Starosta docenił trzy firmy [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1014
fot. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce fot. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce
REKLAMA
Posłuchaj

Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostrołęce, które odbyło się 3 grudnia w ramach Dni Pracodawców 2025, wręczono statuetki w konkursie "Dobry Pracodawca 2025". Wyróżnienia starosty ostrołęckiego otrzymały firmy, które w sposób odpowiedzialny budują potencjał swoich zespołów.

Statuetki starosty ostrołęckiego Piotra Liżewskiego trafiły do:

  • ALDO Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki S.K.A.
  • LEDIN GROUP Sp. z o.o.
  • ROLFOS Konrad Wyszomierski

Konkurs "Dobry Pracodawca" został przeprowadzony już po raz trzeci. Jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy w szczególny sposób dbają o rozwój swoich zespołów i świadomie budują potencjał firm, stawiając na jakość zatrudnienia i długofalowe inwestycje w pracowników. 

Więcej o: Powiatowa Rada Rynku Pracy, Dobry Pracodawca 2025, Ostrołęka

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
grudzień 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
dk1 dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7
dk8 dk9 dk10  11  12 dk13  14
dk15  16 dk17  18  19  20  21
dk22  23  24  25  26  27  28
dk29  30  31  1  2  3  4
zgłoś wydarzenie
×