Nocna walka z ogniem. Trzy zastępy straży w akcji! [ZDJĘCIA]

Trzy zastępy straży pożarnej interweniowały wczorajszej nocy w jednym z domów w miejscowości Czarnia. Zgłoszenie, które wpłynęło do służb po godzinie 20:00, wymagało natychmiastowego udziału jednostek z Czarni, Brzozowego Kąta oraz Wydmus.

Zgłoszenie o niebezpiecznym incydencie wpłynęło do służb ratunkowych po godzinie 20:00. Mieszkańcy zauważyli iskry buchające z komina świadczące o pożarze rozwijającym się w w instalacji. Na miejsce natychmiast zadysponowano odpowiednie siły i środki, aby opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na konstrukcję dachu oraz pozostałą część budynku.

W działaniach gaśniczych wzięły udział trzy jednostki, które ściśle ze sobą współpracowały. Do działań skierowano OSP z Czarni i Brzozowego Kąta a także zastęp zawodowych strażaków z sezonowego posterunku PSP Ostrołęka funkcjonującego w Wydmusach.

Dzięki szybkiej lokalizacji źródła ognia oraz profesjonalnemu zabezpieczeniu przewodu kominowego, strażakom udało się opanować pożar, zanim doszło do poważniejszych strat. Po ugaszeniu ognia budynek został dokładnie sprawdzony pod kątem obecności tlenku węgla oraz ewentualnych ukrytych zarzewi ognia.

Pożar sadzy – realne zagrożenie dla domowników

Pożar sadzy generuje bardzo wysoką temperaturę, która może doprowadzić do rozszczelnienia komina, a w konsekwencji do pożaru całego obiektu lub zatrucia mieszkańców czadem.

Służby ratunkowe regularnie apelują do właścicieli domów o systematyczne przeglądy kominiarskie oraz regularne czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych. Takie działania nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale są również obowiązkiem wynikającym z przepisów przeciwpożarowych.