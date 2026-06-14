Ostrołęka w rozkładzie Intercity. Pierwszy był pociąg "Omulew" [WIDEO, ZDJĘCIA]

To historyczny moment dla kolei w Ostrołęce. Od niedzieli 14 czerwca 2026 r. na stacji kolejowej w mieście zatrzymują się dalekobieżne pociągi PKP Intercity. Pierwszy przejazd miał miejsce niedługo przed godziną siódmą - w stronę Olsztyna pomknął pociąg "Omulew" jadący z Białegostoku. Do Ostrołęki dotarł z sześciominutowym opóźnieniem.
Około dwudziestu osób czekało na peronie stacji w Ostrołęce na pierwszy pociąg Intercity zatrzymujący się według rozkładu w mieście. Dotychczas zdarzało się sporadycznie, że składy IC kierowane były przez Ostrołękę na objazd. Tym razem nie było już przeszkód, by miasto znalazło się w rozkładzie jazdy regularnego połączenia.
Wczoraj pociągiem do Łomży jechał sam premier Donald Tusk, dziś było bez większej pompy, ale na pewno z podekscytowaniem. Dlatego na peronach nie zabrakło także miłośników kolei z aparatami, chcąc utrwalić ten moment.
"Omulew", jadący z Białegostoku do Olsztyna, w Ostrołęce miał być 6:43, ale był sześć minut później. SD85 "Igor" na peronie spędził minutę. Pasażerowie wsiedli, gwizdek i w dalszą drogę. A my możemy sobie przypomnieć, jaką drogę przez ostatnie lata przeszła kolej w Ostrołęce - od zmarginalizowanej stacji z pociągami w zasadzie jedynie do Tłuszcza, po stację, na której zatrzymują się pociągi Intercity.
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~tępiciel lemingów, 08:29 14-06-2026, 52%
Dobrze, że PiS przywrócił połączenia kolejowe do Olsztyna, Białegostoku i Łomży.
~leming, 08:34 14-06-2026, 50%
@~tępiciel lemingów
Źle, ze PiS zaprzedał nas banderowskiej Ukrainie, i zrobił z nas "sługi Ukrainy".
~antygluPOl, 08:42 14-06-2026, 89%
@~leming
Źle że ludzi nie mają rozumu.
~Re, 09:25 14-06-2026, 83%
@~tępiciel lemingów
Taka prawda. Można próbować to zagłuszyć, ale taka prawda.
~taka prawda, 09:45 14-06-2026, 50%
@~tępiciel lemingów
po co robisz z każdej sprawy tak nachalną politykę wychwalania pis , że aż zbiera przecietnego wyborce na w y m i o t y ? A realia są takie :
1. pis wyremontował tory i puścił pociągi w pole do chorzel
2. pis i platforma ostrołęcka nie potrafiły przez ostatnie 16 lat załatwić prostych osobowych pociągów do warszawy (o czym pisałem wielokrotnie) nie mówiąc o IC
3. Pociagi polregio białystok - ostrołeka to zasługa być może pis ale z białostockiego.
4. Pociagi IC do olstyna i Białegostoku załatwiła dopiero Łomża ( ścislej ten kr.ajewski spod zambrowa i Kl.imczak - obaj z psl ) nasi posłowie: gr.abowski , czar.tor.yski , cw.ali.na i po.piel.arz nie mają z tym nic wspólnego
~Daj na luz tubo, 10:33 14-06-2026, 31%
@~tępiciel lemingów
Dobrze , że Tusk ogarnał bo PiS tylko naobiecywał, że planuje na 2034 rok.
~tępiciel lemingów, 11:30 14-06-2026, 84%
@~Daj na luz tubo
Tusk nic nie ogarnął, Tusk wstrzymał budowę szybkiej kolei do Warszawy.
~leming, 11:38 14-06-2026, 0%
@~tępiciel lemingów
Źle, że PiS zaprzedał Polskę banderowcom ukraińskim!
~Detektyw, 09:37 14-06-2026, 100%
Kiedy będą siedzieli co co dopuścili do takiej dewastacji kolei.Pewnie nigdy tak jak za zniszczenie tyłu zakładów Ursusa,Stoczni itd
~Gosc, 10:25 14-06-2026, 63%
My jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarka na świecie,PKB nam vrosnie
A wszystko dzięki KO w 2,5 roku staliśmy się największym producentem syntetycznych narkotyków
Wkrótce będziemy jak Kolumbia i Wenezuela
A iieer...dolino do Kłodzka też z Ostrołęki bedzie
~Lolo, 11:34 14-06-2026, 100%
Oby Łomża dalej się świetnie rozwijała, to może coś jeszcze wpadnie do nas rykoszetem. Raczej nie ma co liczyć na odwrotną korelacje.
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