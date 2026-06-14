Ostrołęka w rozkładzie Intercity. Pierwszy był pociąg "Omulew" [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

REKLAMA

To historyczny moment dla kolei w Ostrołęce. Od niedzieli 14 czerwca 2026 r. na stacji kolejowej w mieście zatrzymują się dalekobieżne pociągi PKP Intercity. Pierwszy przejazd miał miejsce niedługo przed godziną siódmą - w stronę Olsztyna pomknął pociąg "Omulew" jadący z Białegostoku. Do Ostrołęki dotarł z sześciominutowym opóźnieniem.

Około dwudziestu osób czekało na peronie stacji w Ostrołęce na pierwszy pociąg Intercity zatrzymujący się według rozkładu w mieście. Dotychczas zdarzało się sporadycznie, że składy IC kierowane były przez Ostrołękę na objazd. Tym razem nie było już przeszkód, by miasto znalazło się w rozkładzie jazdy regularnego połączenia.

Wczoraj pociągiem do Łomży jechał sam premier Donald Tusk, dziś było bez większej pompy, ale na pewno z podekscytowaniem. Dlatego na peronach nie zabrakło także miłośników kolei z aparatami, chcąc utrwalić ten moment.

"Omulew", jadący z Białegostoku do Olsztyna, w Ostrołęce miał być 6:43, ale był sześć minut później. SD85 "Igor" na peronie spędził minutę. Pasażerowie wsiedli, gwizdek i w dalszą drogę. A my możemy sobie przypomnieć, jaką drogę przez ostatnie lata przeszła kolej w Ostrołęce - od zmarginalizowanej stacji z pociągami w zasadzie jedynie do Tłuszcza, po stację, na której zatrzymują się pociągi Intercity.