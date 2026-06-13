Tusk odpowiedział politykom PiS. "Kolej powinna łączyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]

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To historyczna chwila dla Łomży i całego regionu. Po 33 latach do miasta wróciła kolej. Inauguracyjnym pociągiem z Ostrołęki przyjechali premier Donald Tusk oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Podczas konferencji w Łomży odnieśli się do zarzutów stawianych przez opozycję, która przekonuje, że to działania rządu Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do przywrócenia połączeń.

Tusk: kolej powinna łączyć

Premier Donald Tusk podkreślił, że kolej z definicji powinna łączyć, a nie dzielić.

„Kolej powinna z definicji łączyć. PKP nie ma barw politycznych. Bardzo się cieszę, że możemy zrobić to, czego nie udało się zrobić poprzednikom. Cieszę się, że poprzednicy starali się w niektórych miejscach o to, żeby polska kolej była coraz bardziej nowoczesna. Nie przyjechałem do Łomży, żeby toczyć partyjne spory na temat kolei" — mówił premier.

Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że cieszy się ze wspólnego wysiłku, który doprowadził do lepszego skomunikowania Łomży oraz innych miast. Odniósł się również do harmonogramu zakładanego przez poprzedni rząd.

„Gwoli prawdy, Łomża z Warszawą miała być połączona według planu naszych poprzedników w 2034 roku. Jeszcze osiem lat byście musieli czekać. Myśmy zdecydowali się na to, aby to połączenie nastąpiło w przyszłym roku, jestem z tego zadowolony" — stwierdził Donald Tusk.

Klimczak: kolej wróciła wcześniej niż planowano

Do sprawy odniósł się również minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który wskazał na różnice między planami obecnego i poprzedniego rządu.

„Podstawowa różnica między planowaniem naszych poprzedników a naszym jest taka, że kolej wróciła do Łomży kilka lat wcześniej niż planowali nasi poprzednicy. Nasi poprzednicy nie planowali też budowy nowego dworca kolejowego. Wkrótce ten dworzec zostanie wybudowany" — powiedział minister.

Klimczak zwrócił także uwagę, że do Łomży kursować będą zarówno koleje regionalne, jak i dalekobieżne.

Spór o zasługi

Powrót kolei do Łomży stał się przedmiotem politycznego sporu. Opozycja z PiS przekonuje, że to właśnie jej działania - m.in. zaangażowanie samorządu województwa podlaskiego czy program Kolej Plus - umożliwiły przywrócenie połączeń. Z kolei przedstawiciele obecnego rządu podkreślają, że to dzięki ich decyzjom pociągi wróciły do miasta znacznie wcześniej, niż pierwotnie zakładano.

Niezależnie od politycznych przepychanek, dla mieszkańców Łomży i okolic najważniejszy pozostaje sam fakt - po ponad trzech dekadach miasto ponownie zyskało połączenie kolejowe. To wydarzenie, które realnie wpłynie na komfort podróżowania oraz rozwój komunikacyjny całego regionu. Także Ostrołęki, przez którą od jutra jeździć będą pociągi Intercity.