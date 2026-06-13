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Ostrołęka,

Tusk odpowiedział politykom PiS. "Kolej powinna łączyć" [WIDEO, ZDJĘCIA]

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zdjecie 1669
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zdjecie 1669
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To historyczna chwila dla Łomży i całego regionu. Po 33 latach do miasta wróciła kolej. Inauguracyjnym pociągiem z Ostrołęki przyjechali premier Donald Tusk oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Podczas konferencji w Łomży odnieśli się do zarzutów stawianych przez opozycję, która przekonuje, że to działania rządu Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do przywrócenia połączeń.

Tusk: kolej powinna łączyć

Premier Donald Tusk podkreślił, że kolej z definicji powinna łączyć, a nie dzielić.

Kolej powinna z definicji łączyć. PKP nie ma barw politycznych. Bardzo się cieszę, że możemy zrobić to, czego nie udało się zrobić poprzednikom. Cieszę się, że poprzednicy starali się w niektórych miejscach o to, żeby polska kolej była coraz bardziej nowoczesna. Nie przyjechałem do Łomży, żeby toczyć partyjne spory na temat kolei" — mówił premier.

Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że cieszy się ze wspólnego wysiłku, który doprowadził do lepszego skomunikowania Łomży oraz innych miast. Odniósł się również do harmonogramu zakładanego przez poprzedni rząd.

Gwoli prawdy, Łomża z Warszawą miała być połączona według planu naszych poprzedników w 2034 roku. Jeszcze osiem lat byście musieli czekać. Myśmy zdecydowali się na to, aby to połączenie nastąpiło w przyszłym roku, jestem z tego zadowolony" — stwierdził Donald Tusk.

Klimczak: kolej wróciła wcześniej niż planowano

Do sprawy odniósł się również minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który wskazał na różnice między planami obecnego i poprzedniego rządu.

Powrót kolei na trasie Ostrołęka - Łomża. Poseł Grabowski nie kryje radości. "Ogromny sukces"

W Łomży odbyła się konferencja prasowa z okazji powrotu połączeń kolejowych do tego miasta. Uczestniczył w niej poseł ziemi ostrołęckiej Marcin Grabowski. Pociągi będą jeździć przez Łomżę, ale i…

Podstawowa różnica między planowaniem naszych poprzedników a naszym jest taka, że kolej wróciła do Łomży kilka lat wcześniej niż planowali nasi poprzednicy. Nasi poprzednicy nie planowali też budowy nowego dworca kolejowego. Wkrótce ten dworzec zostanie wybudowany" — powiedział minister.

Klimczak zwrócił także uwagę, że do Łomży kursować będą zarówno koleje regionalne, jak i dalekobieżne.

Spór o zasługi

Powrót kolei do Łomży stał się przedmiotem politycznego sporu. Opozycja z PiS przekonuje, że to właśnie jej działania - m.in. zaangażowanie samorządu województwa podlaskiego czy program Kolej Plus - umożliwiły przywrócenie połączeń. Z kolei przedstawiciele obecnego rządu podkreślają, że to dzięki ich decyzjom pociągi wróciły do miasta znacznie wcześniej, niż pierwotnie zakładano.

Niezależnie od politycznych przepychanek, dla mieszkańców Łomży i okolic najważniejszy pozostaje sam fakt - po ponad trzech dekadach miasto ponownie zyskało połączenie kolejowe. To wydarzenie, które realnie wpłynie na komfort podróżowania oraz rozwój komunikacyjny całego regionu. Także Ostrołęki, przez którą od jutra jeździć będą pociągi Intercity.

Materiał filmowy 1 :
Więcej o: Łomża, powrót kolei, Donald Tusk, Dariusz Klimczak, spór polityczny
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Wasze opinie

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~Dd, 11:21 13-06-2026,   20%
Należy odróżnić dwie sprawy: roboty na linii oraz uruchomienie pociągu.
Roboty na linii były zrealizowane z Kolej Plus z czasów PiS, a pociąg uruchomiono teraz.
Skoro pociąg na czasów PiS miano uruchomić w 2034 oznacza, że miał jechać nową szprychą CPK, a nie linią z Kolej Plus.
Tyle prawdy, rudy kłamco
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~W gruz i od nowa, 11:33 13-06-2026,   72%
@~Dd Było trzydzieści lat temu linii nie zwijać to by nie trzeba było budować od nowa. Ale to taka pisowska mentalność. Tylko czym tu się chwalić?
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~Nowy, 11:53 13-06-2026,   34%
@~W gruz i od nowa Piszesz kłamstwa nie PIS likwidował, chyba że nie pamiętasz bo cię nie było na świecie😂
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~ANTYPOPIS, 12:11 13-06-2026,   50%
@~Dd  A dlaczego to Nie pis otwiera te linię???, bo za głęboko i bez mydła wchodzili faszystom z Ukrainy!!!  
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~Pytam, 13:21 13-06-2026,   67%
@~Dd Ty rudy czys ruski kundel
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~tępiciel lemingów, 13:45 13-06-2026,   100%
@~Dd PiSy kują, a Donald nogę podstawia.
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~100 bajerów dla frajerów, 11:33 13-06-2026,   29%
Największy jatrzyciel mówi o "łączeniu" - hiPOkryzja na najwyższym POziomie.
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~Zulus Czaka, 11:35 13-06-2026,   20%
@~100 bajerów dla frajerów Dojechali do ciebie Zulusi, czy Bąkiewicz cię ocalił?
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~..doczekasz się i ty, 11:39 13-06-2026,   58%
@~Zulus Czaka Niebawem twój guru - rudy sepleniący niemiec na ich to przywiezie bo tak mu Niemcy karzą a wtedy to wszyscy zapkaczemy, ty też.
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~Pieprzenie, 12:50 13-06-2026,   0%
@~..doczekasz się i ty Polska została całkowicie zwolniona z mechanizmu relokacji migrantów oraz wkładu finansowego z tego tytułu. Decyzja ta, zatwierdzona przez Radę Unii Europejskiej w grudniu 2025 roku, wynika z uznania, że kraj znajduje się pod „poważną presją migracyjną” z powodu sytuacji w regionie.  
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~Marek, 13:23 13-06-2026,   0%
@~100 bajerów dla frajerów Piszesz o Kaczyńskim odpowiedzialnym za smolensk
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~tępiciel lemingów, 13:47 13-06-2026,   100%
@~Pieprzenie Została zwolniona do końca roku z mechanizmu relokacji.
  
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~Uu, 12:02 13-06-2026,   45%
Dokładnie,kedyś zwijał kolej A teraz udaje że otwiera,i kto to mówi o łączeniu,on to dzielił Naszą kochaną Polskę na puł  
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~AWS, 12:52 13-06-2026,   40%
@~Uu Zwijały prawicowe rządy. Te same co nam z miasta wojewódzkiego zrobiły dziurę.
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~PiS czy ko, 12:50 13-06-2026,   0%
Dworzec Zach. w Warszawie też sobie przypisał jako sukces.Ciekawe co powie po deszczu który znalazł dziury w dachu i lało się jak spod prysznica ?

 
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~Antykomuch, 13:25 13-06-2026,   0%
@~PiS czy ko Willa + to dzieło PiS dla swoich . 2 wieże , prom, samochody elektryczne również . Komuchy to PiS  
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~tępiciel lemingów, 13:51 13-06-2026,   100%
Dobrze, że PiS 6 lat temu rozpoczął budowę kolei do Łomży.
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