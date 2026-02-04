Pilny SMS dla mieszkańców Ostrołęki i okolic. Nadchodzi zagrożenie. "Uważaj"

REKLAMA

"Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - taki SMS otrzymali w środę wieczorem mieszkańcy Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Po kilku dniach arktycznych mrozów nadchodzi kolejne zagrożenie - marznący deszcz i gołoledź.

Marznący deszcz to poważne zagrożenie

Marznący deszcz to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Gdy krople deszczu spadają na powierzchnię o temperaturze poniżej zera stopni, natychmiast zamieniają się w lód, tworząc warstwę gładkiego jak szkło oblodzenia.

Drogi i chodniki stają się wtedy ekstremalnie śliskie. Nawet doświadczeni kierowcy mogą stracić panowanie nad pojazdem. Piesi również są narażeni - wystarczy jeden krok na oblodzonej powierzchni, by upaść i doznać poważnych obrażeń.

Alert RCB obejmuje dwa dni - 4 i 5 lutego 2026 roku. Warto uważać!