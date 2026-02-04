Pilny SMS dla mieszkańców Ostrołęki i okolic. Nadchodzi zagrożenie. "Uważaj"

"Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - taki SMS otrzymali w środę wieczorem mieszkańcy Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Po kilku dniach arktycznych mrozów nadchodzi kolejne zagrożenie - marznący deszcz i gołoledź.
Marznący deszcz to poważne zagrożenie
Marznący deszcz to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Gdy krople deszczu spadają na powierzchnię o temperaturze poniżej zera stopni, natychmiast zamieniają się w lód, tworząc warstwę gładkiego jak szkło oblodzenia.
Drogi i chodniki stają się wtedy ekstremalnie śliskie. Nawet doświadczeni kierowcy mogą stracić panowanie nad pojazdem. Piesi również są narażeni - wystarczy jeden krok na oblodzonej powierzchni, by upaść i doznać poważnych obrażeń.
Alert RCB obejmuje dwa dni - 4 i 5 lutego 2026 roku. Warto uważać!
Wasze opinie
STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~tamten, 17:40 04-02-2026, 50%
No no
~Michaś, 17:50 04-02-2026, 24%
W Kadzidle ciągle ślisko. Nic ta niby władza nie robi. Gdzie ci bezradni co się pchali do koryta? Wyje...e mają na ludzi. Śliskie ulice,chodniki,parkingi.
~now, 18:00 04-02-2026, 43%
@~Michaś
co PANI WOJT ci przeszkadza------------ A SLUZBY OCHRONY panstwa prawidlowo pracuja dla kogo
~Ciotka Teodozja, 18:08 04-02-2026, 60%
@~Michaś
Abstra***ąc od twoich kłamstw, nieudaczniku, nie możesz normalnie funkcjonować, bo "śliskie ulice, chodniki, parkingi?" Jeżeli - nie daj Boże - zdarzy się prawdziwa katastrofa - zginiesz marnie!
~Ciotka Teodozja, 18:11 04-02-2026, 75%
@~Ciotka Teodozja
Abstra***ąc = nie biorąc pod uwagę twoich kłamstw...
~ANTYPOPIS, 18:11 04-02-2026, 20%
W Ostrołęce ulica Jasińskiego, Nałkowskiej, parking koło Kościoła na Stacji oblodzone!
~Myśliwska, 18:37 04-02-2026, 0%
Ts ciotka to michal?
~Ciotka Teodozja, 20:11 04-02-2026, 100%
@~Myśliwska
Nie! Jak głosi obiegowa plotka, i wygląda jej fotka, ciotka, to nie michal, to kobieta ślicznotka, ze srebra, kurpiowskiego bursztynu i wysokiej próby białego złotka!
~Ales, 18:39 04-02-2026, 60%
Wszędzie ślisko
~tępiciel lemingów, 20:58 04-02-2026, 67%
Globalne oziębienie spowodowane zostało wprowadzeniem Zielonego Ładu głosami PO, PSL i Lewicy. PiS był przeciw temu mrozowi.
~Czak Noris, 21:18 04-02-2026, 38%
@~tępiciel lemingów
PiS był za Zielonym Ładem! Zielony Ład reklamował bardzo PiSowski komisarz w Łunii, niejaki Janusz Wojciechowski!
Cyt. "Janusz Wojciechowski dla "GP": Zielony Ład to szansa dla polskich rolników
Zielony Ład w rolnictwie jest przełomową zmianą i szansą na przywrócenie znaczenia małych gospodarstw - rozproszona, przyjazna środowisku produkcja, mniej intensywna, lecz bardziej w zgodzie z naturą - powiedział w wywiadzie dla tygodnika "Gazeta Polska" komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski".
Ponadto, globalne ocieplenie nie zostało wprowadzone Zielonym Ładem "głosami "PO, PSL i Lewicy", lecz jak wszystkie plagi dotykające nasz nieszczęśliwy kraj, zostało dokonane poprzez hybrydowe działania agentów Kremla i osobiście Putina! Tak orzekają nasze, ukraińskie i natowskie służby specjalne!
~tępiciel lemingów, 21:55 04-02-2026, 63%
@~Czak Noris
PiS był przeciw wprowadzeniu Zielonego Ładu. Wojciechowski także.
"19 kwietnia 2023,
Parlament Europejski przyjął w kwietniu 2023 r. dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. "Za" głosowali przedstawiciele PO, PSL i Lewicy."
~Czak Noris, 22:18 04-02-2026, 34%
@~tępiciel lemingów
Nie łżyj, chroniczny łgarzu! Jak PiSow zaczęła palić się dupa, zmienił stanowisko!
"Krytycy (m.in. z Konfederacji) oraz obecna koalicja rządząca przypominają, że to rząd Mateusza Morawieckiego w 2021 roku głosował za prawem klimatycznym, stanowiącym fundament Zielonego Ładu.
Rola Janusza Wojciechowskiego: Komisarz UE ds. rolnictwa z nadania PiS, Janusz Wojciechowski, jeszcze w 2021 roku reklamował reformę jako sukces i "program PiS-u dla wsi".
~tępiciel lemingów, 22:42 04-02-2026, 60%
@~Czak Noris
Nie kła. PiS głosował przeciw wprowadzeniu Zielonego Ładu. Bzdury piszesz, że rząd Mateusza Morawieckiego był za Zielonym Ładem.
~Czak Noris, 23:57 04-02-2026, 0%
@~tępiciel lemingów
Nie łżyj, łgarzu, bo łżesz aż się kurzy za tobą! Mateusz Krzywousty, dopóty był premierem zachwalał Zielony Ład, dopiero gdy zobaczył że ludzie są przeciw, zmienił front i zaczął wycofywać się z tego bolszewickiego gówna, jakim jest Zielony Ład!
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.