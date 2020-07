Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Rzekuniu zatrzymany!

REKLAMA

Jest postęp w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginął 55-letni mężczyzna. Do wypadku doszło wczoraj na oznakowanym i oświetlonym przejściu dla pieszych w Rzekuniu. Kierujący busem, pod kołami którego zginął pieszy został zatrzymany. Pomogła publikacja w mediach materiałów z monitoringu.



Zatrzymany w sprawie śmiertelnego wypadku został 24-letni mieszkaniec Ostrołęki. Z policyjnych ustaleń wynika, że to właśnie on siedział za kierownicą białego iveco daily w momencie, gdy doszło do wypadku. Obecnie trwają czynności mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Funkcjonariusze ustalają m.in. czy kierujący był trzeźwy i czy nie kierował pod wpływem narkotyków.



24-latek został zatrzymany dziś w miejscu pracy. Do zatrzymania doszło krótko po publikacji materiału z monitoringu. Białe auto oddalające się z miejsca zdarzenia w kierunku miejscowości Czerwin uchwyciła jedna z kamer systemu zainstalowanego na pobliskim sklepie.



24-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. Nie postawiono mu jeszcze żadnych zarzutów w związku z wypadkiem. Może się to jednak zmienić, jeśli znane będą ustalenia policji j prokuratury.