Powiat Ostrołęcki podpisał umowy na rozbudowę ścieżki rowerowej Jezioro Krusko

Starosta ostrołęcki Piotr Liżewski podpisał dwie umowy dotyczące modernizacji i rozbudowy ścieżki rowerowej wokół jeziora Krusko. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i ma podnieść atrakcyjność turystyczną regionu.

W Starostwie Powiatowym w Ostrołęce podpisano umowy dotyczące realizacji projektu "Poprawa oferty turystycznej Powiatu Ostrołęckiego poprzez modernizację i rozbudowę ścieżki rowerowej Jezioro Krusko". Zadanie jest realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Dwie umowy - na realizację i nadzór

Pierwsza z umów została zawarta z firmą MPS Sp. z o.o. z Rzekunia, reprezentowaną przez Sylwestra Prusa – prezesa zarządu. Firma wykona inwestycję w formule "zaprojektuj i wybuduj", co oznacza przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.

Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze, konstrukcyjne, montażowe, ogólnobudowlane, dostawę i montaż elementów oraz wykonanie wszystkich robót wykończeniowych niezbędnych do ukończenia inwestycji.

Druga umowa, zawarta z Jarosławem Kaczmarczykiem prowadzącym firmę Inżynieria Budowlana, dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego. Obejmuje kompleksowy nadzór nad przebiegiem robót, monitorowanie zgodności z dokumentacją projektową i przepisami, kontrolę jakości oraz udział w odbiorach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet "Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu", działanie 5.7 "Kultura i turystyka".

Uroczystość podpisania umów

W ceremonii podpisania uczestniczyli: starosta ostrołęcki Piotr Liżewski, wicestarosta Artur Kozłowski, skarbnik Powiatu Aldona Kuciej, wójt Gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski oraz członek Zarządu Powiatu Andrzej Szymczyk.

– Modernizacja i rozbudowa ścieżki "Jezioro Krusko" to inwestycja, która podniesie jakość wypoczynku mieszkańców i turystów, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo i funkcjonalność całego szlaku. To ważny element rozwijania walorów rekreacyjnych naszego powiatu. Cieszę się, że dzięki środkom europejskim możemy realizować projekty, które będą służyły mieszkańcom przez wiele lat – podkreślił starosta Piotr Liżewski.

Harmonogram realizacji

Zgodnie z podpisanymi umowami, przewidywany czas realizacji zadania wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Obowiązki nadzoru inwestorskiego będą kontynuowane również w okresie rękojmi i gwarancji, który potrwa 60 miesięcy od odbioru końcowego.