Ostrołęka,

Rodzinny Piknik w Ostrołęce „Bezpieczny Powrót do Szkoły” za nami! [WIDEO, ZDJĘCIA]

W niedzielę 28 września 2025 roku, na placu manewrowym przy ul. Zawadzkiego w Ostrołęce odbył się Piknik Rodzinny „Bezpieczny Powrót do Szkoły”. Wydarzenie przyciągnęło całe rodziny i okazało się świetnym połączeniem zabawy z edukacją, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.


Organizatorzy - Samorząd Województwa Mazowieckiego, Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców (OCKK), SEWA Ostrołęka - zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie.


Dla najmłodszych przygotowano mnóstwo atrakcji:



  • wirtualne wyścigi i symulatory jazdy,

  • pokazy pierwszej pomocy,

  • naukę jazdy trolejem,

  • dmuchane zjeżdżalnie,

  • malowanie twarzy i kolorowe warkoczyki,

  • a także popcorn, watę cukrową i grill.


Nie zabrakło również elementów edukacyjnych. Dzieci i młodzież mogły w praktyczny sposób zapoznać się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, a także zobaczyć z bliska, jak wygląda praca ratowników medycznych.


Atmosfera była radosna i rodzinna, a piękna, słoneczna pogoda tylko sprzyjała wspólnemu spędzaniu czasu. Takie wydarzenia są niezwykle potrzebne, bo łączą zabawę z ważną misją - przygotowaniem dzieci do bezpiecznego powrotu do szkoły.

Źródło: eOstrołęka.pl
Materiał filmowy 1 :
Materiał filmowy 2 :
×