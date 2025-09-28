Rodzinny Piknik w Ostrołęce „Bezpieczny Powrót do Szkoły” za nami! [WIDEO, ZDJĘCIA]

REKLAMA

W niedzielę 28 września 2025 roku, na placu manewrowym przy ul. Zawadzkiego w Ostrołęce odbył się Piknik Rodzinny „Bezpieczny Powrót do Szkoły”. Wydarzenie przyciągnęło całe rodziny i okazało się świetnym połączeniem zabawy z edukacją, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Organizatorzy - Samorząd Województwa Mazowieckiego, Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców (OCKK), SEWA Ostrołęka - zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie.

Dla najmłodszych przygotowano mnóstwo atrakcji:



wirtualne wyścigi i symulatory jazdy,



pokazy pierwszej pomocy,



naukę jazdy trolejem,



dmuchane zjeżdżalnie,



malowanie twarzy i kolorowe warkoczyki,



a także popcorn, watę cukrową i grill.



Nie zabrakło również elementów edukacyjnych. Dzieci i młodzież mogły w praktyczny sposób zapoznać się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, a także zobaczyć z bliska, jak wygląda praca ratowników medycznych.

Atmosfera była radosna i rodzinna, a piękna, słoneczna pogoda tylko sprzyjała wspólnemu spędzaniu czasu. Takie wydarzenia są niezwykle potrzebne, bo łączą zabawę z ważną misją - przygotowaniem dzieci do bezpiecznego powrotu do szkoły.

Źródło: eOstrołęka.pl