Topniejący śnieg zalał przejazd przy Sienkiewicza. Interweniowali strażacy [ZDJĘCIA]

Strażacy OSP w Ostrołęce musieli interweniować w rejonie budynku dawnego szpitala przy ulicy Sienkiewicza. Powodem wezwania była ogromna kałuża, która uniemożliwiała normalny przejazd.
Do nietypowej interwencji doszło wczoraj, gdy warunki atmosferyczne sprawiły mieszkańcom i służbom miejskim sporo problemów. Odpowiedzialne za to były opady śniegu, a następnie ocieplenie. Przyczyną powstania rozległego podtopienia był topniejący śnieg. Woda z roztopów nie miała odpływu i zgromadziła się w rejonie starego szpitala przy ulicy Sienkiewicza, tworząc ogromną kałużę, która skutecznie blokowała możliwość normalnego przejazdu.
Sytuacja stała się na tyle poważna, że konieczna okazała się interwencja służb. Na miejsce wezwano strażaków, którzy dysponują odpowiednim sprzętem do takich działań. Strażacy przystąpili do wypompowywania zgromadzonej wody i udrożnili przejazd. Na nich zawsze można liczyć!