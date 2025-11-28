eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Topniejący śnieg zalał przejazd przy Sienkiewicza. Interweniowali strażacy [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 1122
fot. OSP Ostrołękafot. OSP Ostrołęka
REKLAMA
Posłuchaj

Strażacy OSP w Ostrołęce musieli interweniować w rejonie budynku dawnego szpitala przy ulicy Sienkiewicza. Powodem wezwania była ogromna kałuża, która uniemożliwiała normalny przejazd.

Do nietypowej interwencji doszło wczoraj, gdy warunki atmosferyczne sprawiły mieszkańcom i służbom miejskim sporo problemów. Odpowiedzialne za to były opady śniegu, a następnie ocieplenie. Przyczyną powstania rozległego podtopienia był topniejący śnieg. Woda z roztopów nie miała odpływu i zgromadziła się w rejonie starego szpitala przy ulicy Sienkiewicza, tworząc ogromną kałużę, która skutecznie blokowała możliwość normalnego przejazdu.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że konieczna okazała się interwencja służb. Na miejsce wezwano strażaków, którzy dysponują odpowiednim sprzętem do takich działań. Strażacy przystąpili do wypompowywania zgromadzonej wody i udrożnili przejazd. Na nich zawsze można liczyć!

Więcej o: interwencja strażaków, podtopienia, topniejący śnieg
fot. OSP Ostrołękafot. OSP Ostrołęka
fot. OSP Ostrołękafot. OSP Ostrołęka
fot. OSP Ostrołękafot. OSP Ostrołęka

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl

Brak Waszych opinii do tego artykułu, bądź pierwszy.

Kalendarz imprez
listopad 2025
PnWtŚrCzPtSoNd
 27  28  29  30  31  1 dk2
dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8 dk9
dk10 dk11 dk12 dk13 dk14 dk15 dk16
dk17 dk18 dk19 dk20 dk21 dk22 dk23
dk24 dk25 dk26 dk27 dk28 dk29 dk30
zgłoś wydarzenie
×