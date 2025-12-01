Tryb emergency. Szpital w Ostrołęce wstrzymuje planowe zabiegi. "Nie mamy środków"

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce od 1 grudnia znacząco ogranicza zakres udzielanych świadczeń. Placówka przechodzi w tryb "emergency" – przyjmowane będą tylko przypadki pilne i zagrożenia życia. Powodem jest brak płatności z NFZ za nadwykonania.
Decyzja o ograniczeniu dotknie pacjentów, którzy mieli zaplanowane zabiegi w grudniu. Okazuje się bowiem, że na konto placówki nie wpłynęły dotychczas żadne środki z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu nadwykonań.
Tylko ratowanie życia!
– Przechodzimy w tryb emergency, czyli taki, który tylko i wyłącznie będzie skierowany do pacjentów w zakresie ratowania życia i hospitalizacji pilnej. Ci pacjenci, którzy mieli mieć zabiegi w grudniu, zostali o tym powiadomieni. Dobro pacjenta powinno być nade wszystkim, ale niestety, mamy taką sytuację, jaką mamy, jeśli chodzi o płatnika – tłumaczy dyrektor Paweł Natkowski w rozmowie z Polskim Radiem RDC.
Według wyliczeń szefa placówki, należności za nadwykonania w ostrołęckim szpitalu przekraczają 15 milionów złotych. Dlatego od 1 grudnia szpital przyjmuje wyłącznie pacjentów, których życie jest zagrożone oraz wymagających pilnej hospitalizacji. Pozostałe świadczenia medyczne zostają przesunięte na 2026 rok.
Sytuacja w ostrołęckim szpitalu pokazuje rosnące problemy finansowe polskich placówek medycznych, które borykają się z niedofinansowaniem i opóźnieniami w płatnościach ze strony NFZ. Kwestia zapaści w służbie zdrowia jest ostatnio tematem wielu publikacji w całej Polsce - niestety, dotknęła także Ostrołęki.
Źródło: Polskie Radio RDC
Wasze opinie
STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
~Kojot, 22:39 01-12-2025, 80%
Ważne, żeby było na wypłaty dla lekarzy.
~G5, 22:40 01-12-2025, 93%
No i co na to
Trzcigodny poseł Popielarz
OBIECUJEMY NIE LECZYWY
~Tusk, 22:40 01-12-2025, 89%
Robimy, nie gadamy! Macie swoją koalicję obywatelska
~KK, 22:42 01-12-2025, 92%
najważniejsze, że PiS nie rządzi.....
~Donald, 22:43 01-12-2025, 85%
A Tusk mówi że sam wypłaci reparacje za Niemców. Siabada siabada ty i ja, mydełko fa!
~gosc, 22:45 01-12-2025, 88%
Co tam tacy smutni jestescie, uśmiechać się druzyna
~Marta, 22:54 01-12-2025, 90%
Hej Brygada uśmiechajcie!
~Xxx, 23:07 01-12-2025, 88%
Ważne zeby na Ukraińców starczyło
~EZ-H, 00:15 02-12-2025, 67%
@~Xxx
Ewa Zajączkowska-Hernik
"Szybko poszło❗ Minister Sikorski właśnie ogłosił, że Polska kupi uzbrojenie za 100 milionów dolarów i przekaże je... Ukrainie. Co w zamian? NIC, jak zwykle. Proszę o UDOSTĘPNIANIE!
Kilkanaście dni temu wybuchła jedna z największych afer korupcyjnych na Ukrainie. Zamieszani są w nią najbliżsi współpracownicy i przyjaciele prezydenta Zełenskiego, a jeden z nich nawet uciekł przez Polskę do Izraela. Afera sięga najwyższych szczebli władzy, która potrafi defraudować wiele środków z udzielanej im pomocy, a sam Zełenski kilka miesięcy temu podpisywał (cofniętą potem) ustawę likwidującą niezależność służb antykorupcyjnych.
Jedno wielkie szambo.
Dlatego apelowałam, by z tego powodu oraz rekordowego deficytu budżetowego Polski zawiesić pomoc finansową dla Ukrainy z pieniędzy polskich podatników, w tym skończyć z tym absurdalnym spłaceniem odsetek od ukraińskiej pożyczki trwającej do 2068 roku! Cała Konfederacja zgłaszała taki projekt uchwały Sejmu RP. A co zrobili rządzący? Pompują kolejne miliony dla Ukrainy, beż żadnych gwarancji, żadnych warunków, niczego!
Radosław Sikorski: "Z budżetu, który mam w MSZ zamierzam jeszcze przed końcem roku przelać 100 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach programu PURL, z którego kupujemy amerykańskie uzbrojenie."
Czy my się kiedyś opamiętamy w tej pełnej i niepohamowanej uległości dawania wszystkiego, nie otrzymując w zamian nic? Przekazaliśmy im pomoc o wartości kilku procent PKB, grubo ponad 100 miliardów złotych, gigantyczną pomoc wojskową, humanitarną, logistyczną, każdą. Może najwyższy czas zacząć prowadzić asertywną politykę transakcyjną opartą na polskim interesie narodowym? Przestańmy być frajerami!
Albo zaczniemy się szanować, albo nikt nas nie będzie szanował."
~., 00:22 02-12-2025, 100%
@~EZ-H
Nie da rady siw pohamować ,doputy ,dopóki nke bd finał A. podkarpackiej...
~1, 23:08 01-12-2025, 89%
Ważne, że opłacaliśmy ukradlińcom turystykę zdrowotną. Na to pieniądze musiały się znaleźć. Nasi obywatele mogą poczekać.
Gość, 23:14 01-12-2025, 86%
Brygada, coście tacy smutni? HEEEEEEEEEEEEEJ
~Rafix, 23:18 01-12-2025, 84%
Hej brygada!! Uśmiechajcie się!!
Szerzej!!
~Usmiech brygada heeey, 23:19 01-12-2025, 100%
I w tym jakże zacnym artykule ja sie kur pytam gdzie jest Mariusz??? 🤣🤣🤣
Brygada uśmiechnąć się heeeey .
choc nie jestem za nikim to za pisu czego takiego nie bylo byl NFZ na +
Bravo POkemony oni itak nie zrozumieją oni wierni jak w Korei Północnej lud Kima.
~Max, 23:27 01-12-2025, 100%
@~Usmiech brygada heeey
Jeszcze jedno gdzie jest ja sie pytam kurla olek ,Marian !!!!???
Zawsze co 2 artykuł,Marian przybywaj,powiedz cos wodzu !!
CZEKAMY
Gość, 23:20 01-12-2025, 84%
Będzie 30% zabiegów, bo pan Tusk miał 30% poparcia hehe
~art, 00:05 02-12-2025, 100%
szkoda, że nie mogę składki zdrowotnej płacić w trybie emergency
