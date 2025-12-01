Tryb emergency. Szpital w Ostrołęce wstrzymuje planowe zabiegi. "Nie mamy środków"

REKLAMA

REKLAMA

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce od 1 grudnia znacząco ogranicza zakres udzielanych świadczeń. Placówka przechodzi w tryb "emergency" – przyjmowane będą tylko przypadki pilne i zagrożenia życia. Powodem jest brak płatności z NFZ za nadwykonania.

Decyzja o ograniczeniu dotknie pacjentów, którzy mieli zaplanowane zabiegi w grudniu. Okazuje się bowiem, że na konto placówki nie wpłynęły dotychczas żadne środki z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu nadwykonań.

Tylko ratowanie życia!

– Przechodzimy w tryb emergency, czyli taki, który tylko i wyłącznie będzie skierowany do pacjentów w zakresie ratowania życia i hospitalizacji pilnej. Ci pacjenci, którzy mieli mieć zabiegi w grudniu, zostali o tym powiadomieni. Dobro pacjenta powinno być nade wszystkim, ale niestety, mamy taką sytuację, jaką mamy, jeśli chodzi o płatnika – tłumaczy dyrektor Paweł Natkowski w rozmowie z Polskim Radiem RDC.

Według wyliczeń szefa placówki, należności za nadwykonania w ostrołęckim szpitalu przekraczają 15 milionów złotych. Dlatego od 1 grudnia szpital przyjmuje wyłącznie pacjentów, których życie jest zagrożone oraz wymagających pilnej hospitalizacji. Pozostałe świadczenia medyczne zostają przesunięte na 2026 rok.

Sytuacja w ostrołęckim szpitalu pokazuje rosnące problemy finansowe polskich placówek medycznych, które borykają się z niedofinansowaniem i opóźnieniami w płatnościach ze strony NFZ. Kwestia zapaści w służbie zdrowia jest ostatnio tematem wielu publikacji w całej Polsce - niestety, dotknęła także Ostrołęki.

Źródło: Polskie Radio RDC