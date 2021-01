W ratuszu zawrzało. Prezydent Ostrołęki zatrudnił... swoją małżonkę

REKLAMA

Wielkiego zaskoczenia jednak być nie powinno, gdyż prezydent Ostrołęki już we wrześniu 2020 roku w odpowiedzi na pytania naszego portalu nie wykluczał, że w przyszłości zatrudni swoją żonę, gdyż - jak ujął - "była Szefem Sztabu całej kampanii samorządowej, odpowiadała za kontakty z mieszkańcami, a i teraz stara się pomagać piszącym do niej osobom".

~IQ , 13:58 04-01-2021 , 74% Takiego nepotyzmu nie ma chyba w żadnym urzędzie w Polsce. Nawet wójtowie w małych gminach wiedzą że nie zatrudnia się żony w urzędzie w pokoju obok odpowiedz • oceń :

~.A,,,,,,,,,,Z , 14:10 04-01-2021 , 78% A to nie wyglada na 'strozowanie"? bo chyba kazdy myslacy czlowiek wie, ze nie mozna zatrudniac czlonka rodziny a tym bardziej zony w firmie,panstwowej czy samorzadowej, ktora sie zarzadza, to co sie teraz w ostrolece wyprawia to dopiero temat dla "wyborczej". Wyglada to na to,ze niedlugo to wszystko"rypnie" odpowiedz • oceń :

~komentator , 14:12 04-01-2021 , 77% w prywatnej firmie nie widzę problemu ale w urzedzie to jednak troche lipka. Mimo to że bardzo cenie pania Natalie za działanie na grupie odw odpowiedz • oceń :

~gosc , 14:16 04-01-2021 , 60% ciekawe ile znajomych czy tez rodziny radnych z redakcji jest zatrudnianych w spółkach miasta czy tez UM? nie popieram takich działań ale jak komuś wytyka się takie sprawy trzeba zacząć od siebie panie radny odpowiedz • oceń :

~Marzena , 14:17 04-01-2021 , 60% Może noa go chce pilnować he he odpowiedz • oceń :

~gość ** , 15:21 04-01-2021 , 67% @~Marzena Bardzo możliwe ,bo pewnie dowiedziała się gdzie poznali się z kolegą który został obdarowany ogromnym zaufaniem. odpowiedz • oceń :

~Basia , 14:21 04-01-2021 , 77% Wie , że już nie będzie wybrany do samorządu i idzie na całość .Takie to mamy elity . Nie można ufać nikomu ?????? odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 14:39 04-01-2021 , 47% Z jakiego komitetu startował w wyborach?



Ostrołęka dla Wszystkich ... z Rodziny? odpowiedz • oceń :

~GG , 14:56 04-01-2021 , 42% @~tępiciel lemingów Przykład idzie z góry. Jak w elektrowni można zatrudniać kogo się chce to w UM również. odpowiedz • oceń :

~tępiciel lemingów , 15:22 04-01-2021 , 58% @~GG Dobrze, że on nie decyduje o obsadzie elektrowni.



Miało być inaczej, a jak jest? odpowiedz • oceń :

~Twój wyborca który jest w , 14:45 04-01-2021 , 62% Lukaszku, fachowców się pozbywasz żeby taki nepotyzm uprawiać ? Jeszcze tylko czekać ja teściową zatrudnisz bo takie pogłoski chodzą w SP 4 odpowiedz • oceń :

~gosc , 14:50 04-01-2021 , 60% @~Twój wyborca który jest w proszę podać przykłady zwolnionych fachowców? odpowiedz • oceń :

~obywatel , 14:49 04-01-2021 , 70% ja tam pisze maila do wyborczej, tvn, tvp niech zbadają sprawę odpowiedz • oceń :

~AA , 14:50 04-01-2021 , 60% Nawet nie wiem co pisać.Miałem nadzieję, że jakoś poleci ta jego kadencja mimo tych wszystkich przypałów.Nawet na początku byłem za nim.No ale teraz.Sory ale przegiołeś.Jest tyle kobiet które studiują za własne ciężko zarobione w sieciówkach pieniądze.Inteligentne, pełne wiedzy,chętne do pracy.Kończą te szkoły i co?Nie powiem jest więcej takich co się uczą,ale tępaki tyle że ojce kazali.No ale jak te co naprawdę są warte mają znaleść dobrą robotę jak tu takie jajca.Niech CV pokaże.Panie Kulik zawiodłem się na pani znowu.

odpowiedz • oceń :

~Nepotyzm , 14:53 04-01-2021 , 60% Spytajcie lepiej ile dostanie Natalka za te umowe zlecenie? Odpowie sobie na 10 pytan na miesiąc i zgarnie taką kwote, na którą nuejeden z nas musi ciężko pracowac po osiem godzin dziennie! Kulik sięgnął dna, dajcie to do tvn - "prezydent Ostrołęki zatrudnil w Urzedzie Miasta swoją żonę". Byl jakis konkurs, jakas rekrutacja na to stanowisko? Moze ktos inny mialby większe kompetencje do piastowania tego stanowiska? Proponuje taczke podstawic pod Urzad a nawet dwie taczki!!!! Wstydu za grosz ludzie nie mają!! odpowiedz • oceń :

~ihha , 14:57 04-01-2021 , 67% Jezeli mogl byc zatrudniony nijaki kaszana" z taka przeszloscia podobno to nie moze zatrudnic zony /?moze zapomnial ,ze to nie sklep odpowiedz • oceń :

~Darek , 15:00 04-01-2021 , 37% Ta Pani nie jest pracownikiem urzędu miasta. odpowiedz • oceń :

~Do Darek , 15:41 04-01-2021 , - @~Darek A z kim podpisała umowę zlecenie? Z mężem prezydentem?

Zlecenie na pranie gaci? odpowiedz • oceń :

~zbalkonu , 15:15 04-01-2021 , 50% i czyż życie nie jest piękne, hej hej

odpowiedz • oceń :

~Paskuda , 15:21 04-01-2021 , 40% Tak za Kubą Sienkiewiczem:



Tyle wielkich pytań dziś, odpowiedzi żadnej.

Mnie wystarczy tylko być - jakie to genialne!



Ludzie to za dużo teraz żrą, ludzie coraz cięższe teraz są,

ale najważniejsze dla mnie, abym żył jak człowiek.

Oni to powinni zrobić tak, by było dobrze.



Czy ktoś się przyzna, że w nim jest Dyzma?

Bo taki jest czas, ile Dyzmy w nas.

odpowiedz • oceń :

~NEO , 15:30 04-01-2021 , 45% Nie chcę być wredny ale za poprzedniego wcale lepiej nie był skoro żona JK została wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odpowiedz • oceń :

~Miało być... , 15:44 04-01-2021 , - @~NEO No i właśnie miało być inaczej, lepiej... lepiej jest tylko jego rodzinie i koleżkom odpowiedz • oceń :

~Paskuda , 15:46 04-01-2021 , - @~NEO A jo jo, pracowała, nikt tu starego betonu nie broni, tylko jak to miało być? Nowa świeżość? Fajna ta Ostrołęka miała być.

Taka dla Wszystkich. odpowiedz • oceń :

~AA , 15:56 04-01-2021 , - Bez zastanowienia.Przecież logiczne że ludzie mu obronią d....za taki numer.Mało ma za uszami to jeszcze wiochę robi.Wstyd panie Kulik.Chyba pan nie rozumnie znaczenia;Rodzina najważniejsza. odpowiedz • oceń :

