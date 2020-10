W Starostwie Powiatowym na Bema konsultują obwodnicę Ostrołęki [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Jak ma przebiegać obwodnica Ostrołęki i jak będzie wyglądało jej włączenie do dróg krajowych, wojewódzkich i z „Via Balticą”? O tym dziś w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce rozmawiają przedstawiciele lokalnych samorządów.



W Starostwie Powiatowym trwają obecnie konsultacje dotyczące obwodnicy Ostrołęki z włączeniem jej do dróg krajowych i wojewódzkich na terenie powiatu ostrołęckiego oraz połączenia z drogą ekspresową nr S-61 „Via Baltica”. Długość przebiegu całej obwodnicy to ok. 47 kilometrów.



Dzisiejsze spotkanie powinno zaowocować ostatecznymi wariantami przebiegu obwodnicy, które zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.