Powiat ostrołecki,

W tej szkole trzeba było zawiesić zajęcia. "Zdarzyło się nieszczęście"

W Szkole Podstawowej w Rzekuniu odwołano zajęcia ze względu na awarię pieca. "Sytuacja jest opanowana" - zapewnia wójt Bartosz Podolak, wskazując, że piec jest już naprawiony, ale technicy potrzebują jeszcze czasu na weryfikację parametrów.

W szkołach w gminie Rzekuń lekcje nie zostały odwołane przez silny mróz, tak jak miało to miejsce np. w Olszewie-Borkach czy Nowej Wsi. Jednak w jednej ze szkół dzieci nie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, a to ze względu na awarię.

- Zdarzyło się nieszczęście. W dniu wczorajszym uległ awarii piec w Szkole Podstawowej w Rzekuniu, w związku z tym zawiesiliśmy zajęcia i to jedyny przypadek na terenie gminy Rzekuń, gdzie byliśmy zmuszeni żeby te zajęcia zawiesić - powiedział wójt Bartosz Podolak.

"Piec w chwili obecnej jest naprawiony, natomiast technicy weryfikują parametry" - wskazał włodarz gminy Rzekuń, dodając:

W związku z tym w dniu jutrzejszym zajęcia w szkole podstawowej w Rzekuniu, w tej małej szkole zostaną zawieszone, w drugiej placówce będą prowadzone w sposób normalny. Zapewniamy opiekę dzieci na świetlicach. Jeżeli ktoś ma kłopot, to my opiekę zapewniamy. Ta sytuacja jest opanowana.

~Mieszkańcy, 18:18 03-02-2026,   38%
Będzie dobrze Panie wójcie,kochamy PANA  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~ZYX, 18:20 03-02-2026,   56%
@~Mieszkańcy Ale za co?
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~now, 23:02 03-02-2026,   100%
@~Mieszkańcy tak za poparcie pana z bolkamy z maki   P  Z
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~M, 18:35 03-02-2026,   56%
Dziwny gość co za problem żeby dzieci 2 dni nie marzły  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~M, 18:38 03-02-2026,   50%
Gmina Olszewo Borki szacunek!
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~2, 20:26 03-02-2026,   58%
Bozia skarala że w taki mróz dzieci ciągnął do szkoły Pan Bóg nie ruchliwy ale sprawiedliwy
 
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Jan z Kolna, 21:20 03-02-2026,   34%
@~2 Nie mieszaj w nasze sprawy Sił Wyższych.  
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~sfvh, 20:37 03-02-2026,   100%
Ale mi nieszczęście:) Dzieci dzis były wyjątkowo szczęśliwe nie będąc w szkole.
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
~Junkers, 21:19 03-02-2026,   100%
Weryfikacja parametrów - dobre 😊
 
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
