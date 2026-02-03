W tej szkole trzeba było zawiesić zajęcia. "Zdarzyło się nieszczęście"

REKLAMA

W Szkole Podstawowej w Rzekuniu odwołano zajęcia ze względu na awarię pieca. "Sytuacja jest opanowana" - zapewnia wójt Bartosz Podolak, wskazując, że piec jest już naprawiony, ale technicy potrzebują jeszcze czasu na weryfikację parametrów.

W szkołach w gminie Rzekuń lekcje nie zostały odwołane przez silny mróz, tak jak miało to miejsce np. w Olszewie-Borkach czy Nowej Wsi. Jednak w jednej ze szkół dzieci nie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, a to ze względu na awarię.

- Zdarzyło się nieszczęście. W dniu wczorajszym uległ awarii piec w Szkole Podstawowej w Rzekuniu, w związku z tym zawiesiliśmy zajęcia i to jedyny przypadek na terenie gminy Rzekuń, gdzie byliśmy zmuszeni żeby te zajęcia zawiesić - powiedział wójt Bartosz Podolak.

"Piec w chwili obecnej jest naprawiony, natomiast technicy weryfikują parametry" - wskazał włodarz gminy Rzekuń, dodając: