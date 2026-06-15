Warsztaty z wyplatania wianków w Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Ruszyły zapisy!

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Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce organizuje kolejne spotkanie z cyklu „Niedziela w Muzeum”. Tym razem motywem przewodnim rodzinnych warsztatów twórczych będzie powitanie lata i tradycja wyplatania wianków. Wydarzenie pod hasłem „Lato zaczynamy! Wianki wyplatamy” odbędzie się 21 czerwca o godzinie 11:00 w muzeum.

Inspiracją do stworzenia tych zajęć stała się baśń Józefa Ignacego Kraszewskiego o kwiecie paproci, który według podań zakwita tylko raz w roku, podczas najkrótszej nocy. Uczestnicy warsztatów będą wykorzystywać zielone liście paproci jako bazę do tworzenia letnich kompozycji roślinnych. Przygotowane własnoręcznie wianki będą mogły posłużyć jako ozdoba domu.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem 29 764 54 43 wewnętrzny 43.

Koszt udziału wynosi 15 złotych od osoby.

Warunkiem utrzymania rezerwacji jest dokonanie wpłaty najpóźniej do 18 czerwca. Pieniądze można wpłacić bezpośrednio w kasie muzeum lub przelewem na konto bankowe placówki, wpisując w tytule „Warsztaty 21.06.2026”. Niedopełnienie tego formalnego wymogu w terminie będzie skutkowało anulowaniem zgłoszenia.