Zignorował pierwszeństwo, doszło do nieszczęścia. Dwie osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA]

Poważne skutki wypadku na drodze krajowej nr 57. W środę rano w Makowie Mazowieckim doszło do zderzenia dwóch aut. Obaj kierowcy poszkodowani w wypadku zostali przetransportowani do szpitala.

Do zdarzenia doszło 4 lutego około godziny 8:00. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów na ulicy Moniuszki, będącej miejskim odcinkiem drogi krajowej nr 57.

Według ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu, przyczyną wypadku był błąd młodego kierowcy, który wyjeżdżał z drogi podporządkowanej.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Audi, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu w kierunku Pułtuska kierowcy Volkswagena.

– informuje kom. Monika Winnik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Obaj uczestnicy zdarzenia wymagali natychmiastowej pomocy medycznej. Poszkodowani zostali przewiezieni do najbliższego szpitala.