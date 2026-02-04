eOstroleka.pl
Region, NA SYGNALE

Zignorował pierwszeństwo, doszło do nieszczęścia. Dwie osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA]

REKLAMA
zdjecie 7692
fot. KPP w Makowie Mazowieckimfot. KPP w Makowie Mazowieckim
REKLAMA
zdjecie 7692
Posłuchaj

Poważne skutki wypadku na drodze krajowej nr 57. W środę rano w Makowie Mazowieckim doszło do zderzenia dwóch aut. Obaj kierowcy poszkodowani w wypadku zostali przetransportowani do szpitala.

Do zdarzenia doszło 4 lutego około godziny 8:00. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów na ulicy Moniuszki, będącej miejskim odcinkiem drogi krajowej nr 57.

Według ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu, przyczyną wypadku był błąd młodego kierowcy, który wyjeżdżał z drogi podporządkowanej.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Audi, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu w kierunku Pułtuska kierowcy Volkswagena.

– informuje kom. Monika Winnik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Obaj uczestnicy zdarzenia wymagali natychmiastowej pomocy medycznej. Poszkodowani zostali przewiezieni do najbliższego szpitala.

Więcej o: wypadek drogowy, Maków Mazowiecki, droga krajowa nr 57, policja

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google Zaloguj przez eOstroleka.pl
Zaloguj się, by komentować
Dominik Kędzierski, 16:23 04-02-2026,   -



Proszę osobę poszkodowaną w wypadku lub jej rodzinę o kontakt, przekażę przydatne informacje,   Dominik tel. 783 903 941
odpowiedz   •   oceń :     •   zgłoś
Serwis eOstroleka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Kalendarz imprez
luty 2026
PnWtŚrCzPtSoNd
 26  27  28  29  30  31 dk1
dk2 dk3 dk4 dk5 dk6 dk7 dk8
dk9 dk10  11 dk12 dk13 dk14 dk15
dk16  17  18  19 dk20  21 dk22
dk23  24  25  26  27 dk28  1
zgłoś wydarzenie
×