ZSZ 1 beneficjentem programu POWER. Będą kolejne praktyki zagraniczne dla uczniów

„Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech” – to opiewający na kwotę ponad 620 tysięcy złotych projekt przygotowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce zatwierdzony do realizacji w ramach POWER. Dla uczniów oznacza to możliwość odbycia praktyk zawodowych w zagranicznych firmach.



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zatwierdziła do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” wnioski umieszczone na liście rezerwowej akcji 1-Mobilność edukacyjna programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach konkursu 2020r.



Wśród laureatów konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce z projektem „Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech”. Wartość projektu to 145 608,00 euro, czyli 620 712,34 zł.



W ramach projektu odbędą się międzynarodowe praktyki zawodowe we Włoszech i Polsce. Już wiosną (marzec, maj), uczniowie klas III wyjadą za granicę na dwa tygodnie. Drugą część praktyk odbędą w Polsce u pracodawców. Do wyjazdu zagranicznego, jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, mogą już przygotowywać się uczniowie specjalności: technik logistyk i technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik. Projekt szkoły znalazł się wśród 253 wybranych z całej Polski.