Czy Ostrołęka jest gotowa na sytuacje kryzysowe?

fot. FB/Prezydent Paweł Niewiadomski
Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski wziął udział w obowiązkowym szkoleniu aktualizującym z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Szkolenie odbyło się 8 kwietnia w Akademii Pożarniczej w Warszawie w ramach Wyższego Kursu Ochrony Ludności.

Szkolenie skierowane było do osób pełniących najwyższe funkcje samorządowe - starostów i prezydentów miast na prawach powiatu z całej Polski. To obowiązkowe zajęcia aktualizujące wiedzę i umiejętności niezbędne do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Co obejmowało szkolenie?

Program szkolenia był bardzo praktyczny. Uczestnicy wzięli udział w dwóch treningach decyzyjnych - symulacjach sytuacji kryzysowych w dwóch różnych scenariuszach: w czasach pokoju oraz w czasie działań wojennych. Tego rodzaju ćwiczenia pozwalają włodarzom sprawdzić i doskonalić procedury reagowania na zagrożenia, zanim te staną się rzeczywistością.

Prezydent Niewiadomski podkreślił wagę takich szkoleń dla całego systemu bezpieczeństwa państwa.

Wyższy Kurs Ochrony Ludności to ważny krok w kierunku poprawy gotowości państwa i społeczeństwa do reagowania na zagrożenia – napisał prezydent.

Dlaczego to ważne?

W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej w Europie i toczącego się za wschodnią granicą Polski konfliktu zbrojnego, szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej nabierają szczególnego znaczenia. Lokalni liderzy samorządowi - prezydenci miast i starostowie - są pierwszą linią zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym. To od ich decyzji i przygotowania może zależeć bezpieczeństwo tysięcy mieszkańców w sytuacji realnego zagrożenia.

