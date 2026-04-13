Dni Ostrołęki 2026. Prezydent ogłosił pierwszą gwiazdę. "Legenda"

Prezydent Paweł Niewiadomski ogłosił pierwszą gwiazdę tegorocznych Dni Ostrołęki. Na miejskiej scenie zagra IRA - jeden z najciekawszych zespołów w historii polskiego rocka. Koncert odbędzie się w piątek, 15 maja, około godziny 21:45.

IRA to prawdziwa legenda. Zespół założony w 1987 roku w Radomiu przez Kubę Płucisza ma na koncie 12 płyt studyjnych, tysiące koncertów i dziesiątki przebojów, które od dekad towarzyszą kolejnym pokoleniom słuchaczy. 

Grupa występowała na największych festiwalach w kraju – w Jarocinie czy na Przystanku Woodstock – a także dzieliła scenę z międzynarodowymi gwiazdami, takimi jak Aerosmith czy Def Leppard.

Finał piątkowego wieczoru

Koncert IRA zwieńczy koncertową część pierwszego dnia Dni Ostrołęki. Prezydent Niewiadomski zapowiada, że to będzie „finał pełen energii, największych przebojów i niezapomnianej atmosfery". Na wieczór zaplanowana jest też specjalna niespodzianka, która dopełni całość – jej szczegółów prezydent na razie nie zdradza.

Już dziś zapraszam Was na ten wyjątkowy koncert. Będzie głośno, emocjonująco i naprawdę wyjątkowo! – napisał Paweł Niewiadomski.

To dopiero początek

Prezydent zaznaczył, że IRA to dopiero pierwsza ogłoszona gwiazda tegorocznych Dni Ostrołęki. Kolejne mają być ujawniane wkrótce.

Już teraz warto zarezerwować sobie termin – piątek, 15 maja 2026 roku, godzina 21:45. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

~Ostrołęka dziękuję, 16:14 13-04-2026,   45%
Najlepszy zespół w Polsce,FOREVER 😍😍😍😍😍😍
~Ben, 16:22 13-04-2026,   34%
A w sobotę 16-go mają CYPIS
~Ooo, 16:40 13-04-2026,   70%
to może teraz dryga legenda - Myslovitz?
~cc, 17:31 13-04-2026,   72%
@~Ooo Byłaby petarda! Ale IRA też mocno, nie spodziewałem sie
~Myslo, 21:42 13-04-2026,   -
@~Ooo Marzenie!
~Peggy Brown, 21:45 13-04-2026,   -
@~Ooo Bez Rojka to już tylko atrapa
~444, 18:24 13-04-2026,   100%
IRA.
gimbusy usłyszą co to muzyka :)
~Ostrołęka nie pęka, 18:42 13-04-2026,   100%
No IRA jak najbardziej jak coś to Lady Pank może zagrać jak rok temu +Ploretariat
 
~Maxi, 19:12 13-04-2026,   0%
Super!
Ale kur po h.j dawać na raty i te głupie zabawy zamiast odrazu dac listę kto będzie,!!!

Po hu te zabawy w ciucu babkę!
~Maxi, 19:15 13-04-2026,   100%
@~Maxi Szacun za taki zacny zespół! Mam nadzieję ze beda kolejne oby znacie!
Ale zamiast dać odeazu cala luste po h taka zabawa w odsłania!
~Ciotka Teodozja, 19:18 13-04-2026,   67%

Kiedy, do diaska, Zenek Martyniuk, albo Boys?
~obserwator, 19:37 13-04-2026,   34%
@~Ciotka Teodozja Martyniuk ??? zespół krzak.Najgorsza muzyka tego pajaca. Niech się lepiej weźmie za wychowanie  syna.
~ANTYPOPIS, 19:28 13-04-2026,   34%
Na Prodigy Ostrołęki Nie stać???  
~zgred, 19:30 13-04-2026,   100%
IRA w  1988 r zagrała  na koncercie debiuty w  OPolu z ostrołęcką formacją Ilicz
~!!!, 19:31 13-04-2026,   100%
Gdzie jest miejska scena?
~M, 19:45 13-04-2026,   100%
Dajcie jeszcze Myslo i będzie petarda!  
~Flining steps, 20:02 13-04-2026,   34%
Nie lubię szarpidrutuw i darcie gęby jak dla mnie to nie petarda raczej niewypał nie skorzystam  
~Rz, 20:17 13-04-2026,   -
Oddział Zamknięty, Dżem, Hunter,Coma,Big Day,KSU -Dobre Brzmienie!!!!!
~Xyz, 21:11 13-04-2026,   -
Wow! Dzięki! Czekam!
