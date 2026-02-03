Groźny incydent na parkingu w Zamościu. Refleks kierowcy zapobiegł katastrofie

REKLAMA

W poniedziałkowe południe na jednym z prywatnych parkingów w Zamościu (gmina Troszyn) o krok było od wielkiej tragedii. Dzięki błyskawicznej i odważnej reakcji kierowcy ciężarówki udało się uniknąć gigantycznych strat materialnych. Ogień pojawił się tuż obok cennego ładunku.

Do zdarzenia doszło 2 lutego około godziny 12:30. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze pojazdu ciężarowego zaparkowanego na terenie prywatnej posesji w Zamościu. Sytuacja wyglądała groźnie, ponieważ ogień zaczął się rozprzestrzeniać w bezpośrednim sąsiedztwie łatwopalnych materiałów.

Jak wynika z ustaleń strażaków, źródłem ognia był prostownik podłączony do akumulatora ciężarówki. W urządzeniu doszło do awarii i zaczęło się palić, a płomienie szybko mogły przenieść się na resztę pojazdu.

Kierowca, który znajdował się w pobliżu, wykazał się zimną krwią. Widząc wydobywający się dym i ogień, podjął jedyną słuszną decyzję. Natychmiast odłączył urządzenie od zasilania, odsunął płonący prostownik na bezpieczną odległość od ciężarówki. Następnie wykorzystał to, co miał pod ręką – zasypał źródło ognia śniegiem, skutecznie tłumiąc pożar jeszcze przed przyjazdem służb.

Choć dyspozytor numeru alarmowego natychmiast skierował na miejsce jednostki straży pożarnej, okazało się, że ich interwencja nie jest już konieczna. Sytuacja była w pełni opanowana.

W pobliżu ciężarówki znajdowała się znaczna ilość kosztownego granulatu. Gdyby ogień przedostał się na ładunek, straty finansowe byłyby ogromne, a akcja gaśnicza byłaby znacznie trudniejsza i bardziej niebezpieczna.