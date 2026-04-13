II Forum Edukacji i Rynku Pracy Powiatu Ostrołęckiego w Kadzidle [ZDJĘCIA, WIDEO]

W Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle odbyła się druga edycja Forum Edukacji i Rynku Pracy Powiatu Ostrołęckiego. Wydarzenie pod hasłem „Znajdź pomysł na siebie” zorganizowało Starostwo Powiatowe w Ostrołęce razem z Powiatowym Urzędem Pracy.

W hali sportowej swoje stoiska przygotowały powiatowe zespoły szkół oraz lokalni przedsiębiorcy. Celem było bezpośrednie skontaktowanie młodzieży z firmami, które szukają pracowników w regionie. Starosta ostrołęcki, Piotr Liżewski, zaznaczył, że forum ma ułatwić młodym start zawodowy bez konieczności wyprowadzki z powiatu.

Uczestnicy mogli skorzystać z kilku form wsparcia:

Przegląd ofert: prezentacje firm i konkretnych stanowisk pracy.

Doradztwo: konsultacje z ekspertami od rynku pracy.

Warsztaty: panele poświęcone planowaniu kariery.

Dla uczniów klas maturalnych była to okazja do wybrania kierunku studiów lub pierwszej pracy, a dla firm - szansa na promocję i pozyskanie kadr z lokalnego rynku.

