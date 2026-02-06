eOstroleka.pl
Ostrołęka,

Kontrolowali przewóz materiałów niebezpiecznych. 144 pojazdy sprawdzone

zdjecie 1184
fot. mazowiecka policjafot. mazowiecka policja
zdjecie 1184
4 lutego na terenie garnizonu mazowieckiego przeprowadzono działania ukierunkowane na kontrolę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w tym towary podlegające rejestracji w systemie SENT. Celem działań było ujawnianie i eliminowanie naruszeń przepisów dotyczących przewozu drogowego ADR oraz zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych.

W akcję zaangażowanych było 161 policjantów ruchu drogowego, 16 inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz 21 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. To pokazuje skalę i powagę działań - łącznie 198 funkcjonariuszy różnych służb wspólnie kontrolowało transport materiałów niebezpiecznych.

Co kontrolowano?

Funkcjonariusze sprawdzali przede wszystkim kompletność i poprawność dokumentów, wymagane uprawnienia kierowców, obowiązkowe wyposażenie pojazdów, ich stan techniczny, a także właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przewożonego ładunku.

To kluczowe elementy bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych. Niewłaściwie zabezpieczony ładunek, brak odpowiednich uprawnień kierowcy czy zły stan techniczny pojazdu mogą prowadzić do tragedii na drodze.

144 pojazdy skontrolowane

Podczas działań skontrolowano 72 pojazdy przewożące materiały niebezpieczne "ADR" oraz 72 pojazdy przewożące towary podlegające obowiązku rejestracji w systemie SENT. Sporządzono 105 protokołów z transportu, obejmujących 2415 sprawdzonych dni pracy.

W trakcie kontroli stwierdzono łącznie 13 naruszeń, w tym 5 wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 8 z ustawy o transporcie drogowym.

Działania prowadzone były na terenie całego garnizonu mazowieckiego. Natomiast wspólne kontrole z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego realizowano na terenie Komend Miejskich Policji w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Działania będą kontynuowane

Wspólne działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie nieprawidłowości związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych. Tego typu kontrole będą kontynuowane, aby skutecznie przeciwdziałać nieprawidłowościom i podnosić poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Transport materiałów niebezpiecznych to obszar wymagający szczególnej uwagi służb. Nawet niewielkie zaniedbanie może prowadzić do katastrofy drogowej z ofiarami śmiertelnymi i skażeniem środowiska.

